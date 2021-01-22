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Заарештували речницю Навального

П'ятниця, 22 січня 2021, 12:15
Заарештували речницю Навального
Фото з instagram Кіри Ярмиш

Прессекретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш заарештували на 9 діб.

Джерело: Ярмиш в Twitter

Пряма мова: "Заарештували на 9 діб".

Деталі: Ярмиш закликала людей вийти на мітинги по всій Росії о 14:00 23 січня у відповідь на арешт Навального.

Що було раніше: 21 січня в Росії поліція продовжила затримувати соратників засновника Фонду боротьби з корупцією, опозиціонера Олексія Навального. Це відбувалося у Москві та в інших містах РФ. Зокрема затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова та прессекретаря Навального Кіру Ярмиш.  

Раніше поліція проводила масовий поквартирний обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів. Їх застерігають від участі в мітингах на підтримку Навального.

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. В штабі Навального наголошують, що вирок у справі 6-річної давнини був визнаний ЄСПЛ незаконним і політично мотивованим.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
  • Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального готують великі мітинги по всій Росії у відповідь на його арешт.
  • Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці та не боятися нинішньої влади. Мітинги запланували на 23 січня.

Українська правда
Теми: РосіяарештНавальний
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