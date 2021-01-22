Заарештували речницю Навального

Прессекретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш заарештували на 9 діб.

Джерело: Ярмиш в Twitter

Пряма мова: "Заарештували на 9 діб".

Деталі: Ярмиш закликала людей вийти на мітинги по всій Росії о 14:00 23 січня у відповідь на арешт Навального.

Арестовали на 9 суток.

Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021

Що було раніше: 21 січня в Росії поліція продовжила затримувати соратників засновника Фонду боротьби з корупцією, опозиціонера Олексія Навального. Це відбувалося у Москві та в інших містах РФ. Зокрема затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова та прессекретаря Навального Кіру Ярмиш.

Раніше поліція проводила масовий поквартирний обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів. Їх застерігають від участі в мітингах на підтримку Навального.

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