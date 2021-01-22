Арестовали пресс-секретаря Навального
Пятница, 22 января 2021, 12:15
Пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток.
Источник: Ярмыш в Twitter
Прямая речь: "Арестовали на 9 суток".
Детали: Ярмыш призвала людей выйти на митинги по всей России в 14:00 23 января в ответ на арест Навального.
Арестовали на 9 суток.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021
Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите!
Что было раньше: 21 января в России полиция продолжила задерживать соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. Это происходило в Москве и в других городах РФ. В частности, задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
Предыстория:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. В штабе Навального отмечают, что приговор по делу 6-летней давности был признан ЕСПЧ незаконным и политически мотивированным.
- 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги запланировали на 23 января.
Украинская правда