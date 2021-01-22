Арестовали пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток.

Источник: Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Арестовали на 9 суток".

Детали: Ярмыш призвала людей выйти на митинги по всей России в 14:00 23 января в ответ на арест Навального.

Арестовали на 9 суток.

Ну, вы знаете, что делать. 23 января 14.00, центральные улицы ваших городов. Приходите! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 22, 2021

Что было раньше: 21 января в России полиция продолжила задерживать соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. Это происходило в Москве и в других городах РФ. В частности, задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

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