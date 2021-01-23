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Пожежа у Харкові: майже через добу підозрюваним оголосили підозри

Субота, 23 січня 2021, 01:47

Четверо осіб, яких затримали через пожежу у харківському будинку для літніх людей, отримали підозри у порушення вимог пожежної безпеки. 

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, цитує "Інтерфакс

Пряма мова: "Серед підозрюваних – власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку і його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала установою, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований".

Деталі: Зазначається, що прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чубенко каже, що суд щодо запобіжного заходу планується в суботу у Київському районному суді Харкова. 

Речник прокуратури також додав, що  за даними досудового слідства, орендар будинку і його дружина є засновниками громадської організації. Мета останньої – "сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів". Місяць же перебування у нелегальному закладі в середньому коштував 15 тисяч гривень.

Чубенко підсумував, що перевіряються різні версії виникнення пожежі, в тому числі підпал, необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами, а також коротке замикання.

Що було раніше: Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.

Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату. 

23 січня 2021 року в Україні буде оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю 15 осіб у будинку для літніх людей, який функціонував незаконно в Харкові.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.

Українська правда

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Теми: пожежаХарків
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