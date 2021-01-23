Пожежа у Харкові: майже через добу підозрюваним оголосили підозри

Четверо осіб, яких затримали через пожежу у харківському будинку для літніх людей, отримали підозри у порушення вимог пожежної безпеки.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Серед підозрюваних – власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку і його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала установою, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований".

Деталі: Зазначається, що прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чубенко каже, що суд щодо запобіжного заходу планується в суботу у Київському районному суді Харкова.

Речник прокуратури також додав, що за даними досудового слідства, орендар будинку і його дружина є засновниками громадської організації. Мета останньої – "сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів". Місяць же перебування у нелегальному закладі в середньому коштував 15 тисяч гривень.

Чубенко підсумував, що перевіряються різні версії виникнення пожежі, в тому числі підпал, необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами, а також коротке замикання.

Що було раніше: Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.

Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.

23 січня 2021 року в Україні буде оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю 15 осіб у будинку для літніх людей, який функціонував незаконно в Харкові.

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