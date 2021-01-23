Пожар в Харькове: почти через сутки подозреваемым объявили подозрения

Четыре человека, которых задержали из-за пожара в харьковском доме престарелых, получили подозрения в нарушении требований пожарной безопасности.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен".

Детали: Отмечается, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Чубенко говорит, что суд относительно меры пресечения планируется в субботу в Киевском районном суде Харькова.

Представитель прокуратуры также добавил, что по данным предварительного следствия, арендатор дома и его жена являются учредителями общественной организации. Цель последней – "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц же пребывания в нелегальном заведении в среднем стоил 15 000 гривен.

Чубенко подытожил, что проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также короткое замыкание.

Что было раньше: Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.

Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата.

23 января 2021 года в Украине будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.

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