Пожар в Харькове: почти через сутки подозреваемым объявили подозрения
Четыре человека, которых задержали из-за пожара в харьковском доме престарелых, получили подозрения в нарушении требований пожарной безопасности.
Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, цитирует "Интерфакс"
Прямая речь: "Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен".
Детали: Отмечается, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Чубенко говорит, что суд относительно меры пресечения планируется в субботу в Киевском районном суде Харькова.
Представитель прокуратуры также добавил, что по данным предварительного следствия, арендатор дома и его жена являются учредителями общественной организации. Цель последней – "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц же пребывания в нелегальном заведении в среднем стоил 15 000 гривен.
Чубенко подытожил, что проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также короткое замыкание.
Что было раньше: Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата.
23 января 2021 года в Украине будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.