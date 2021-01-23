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В России уже задерживают участников митингов за Навального

Суббота, 23 января 2021, 09:03
В России уже задерживают участников митингов за Навального
Владивосток, "Новая газета"

В России начались задержания на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Новая газета

Детали: Во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих. Люди двинулись шествием по улице Светланской и Океанскому проспекту.

Позже начался силовой разгон протестующих, большинство центральных улиц города зачистили от демонстрантов. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания, передает корреспондент "Новой газеты".

Среди протестующих были провокаторы, которые закидывали сотрудников ОМОНа пластиковыми бутылками, камнями и мелочью. Люди просили их этого не делать.

На акцию в поддержку Навального во Владивостоке вышел и блогер Юрий Дудь.

 

В Хабаровске, по оценке корреспондента "Новой газеты", на акцию на площади Ленина вышли около тысячи человек. ОМОН сначала пытался не пускать протестующих и журналистов на площадь, но ближе к началу акции, 12:00 по местному времени, был вынужден открыть часть металлических ограждений.

При этом практически сразу после того, как люди зашли и начали скандировать лозунги, начались выборочные задержания. Корреспондент издания видел пятерых задержанных, среди которых активисты и журналисты.

Также завершились акции протеста в Магадане и в Петропавловске-Камчатском. На Камчатке в митинге приняли участие около 200 человек, на Колыме — около 150. В обоих городах обошлось без задержаний.

В Якутске, несмотря на 50-градусный мороз, на акцию в поддержку Навального вышли около 300 человек, пишет "Вечерний Якутск". Люди собрались на площади Дружбы. Полиция, применив силу, увела в автозаки несколько человек.

Сообщается также о первом задержании в Москве возле Пушкинской площади – силовики увели в автозак мужчину, стоявшего у забора с табличкой "Я не боюсь". Его доставили в Тверской ОВД, уточняет Avtozak Live. Тем временем возле площади строители начали перекладывать плитку.

В Иркутске протестующие окружили областную администрацию, передает "Тайга.инфо". Люди сидят на подоконниках и поют "Перемен" Виктора Цоя. В акции принимают участие около тысячи человек. Силовики пока не реагируют на происходящее.

В то же время в Чите, где на акции собралось порядка трехсот человек, уже начались задержания. Полиция буквально выносит людей с площади Ленина на руках. Сколько всего сейчас задержанных — неизвестно.

Что было раньше: 21 января в России полиция продолжила задерживать соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального. Это происходило в Москве и в других городах РФ. В частности, задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.   

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. В штабе Навального отмечают, что приговор по делу 6-летней давности был признан ЕСПЧ незаконным и политически мотивированным.
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги запланировали на 23 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияакцииНавальный
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