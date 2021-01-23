Российские силовики отпустили жену Навального

Супругу российского оппозиционера Алексея Навального Юлию выпустили из отдела полиции.

Источник: РБК

Детали: Юлия Навальная в субботу опубликовала фото из автозака. Ее задержали во время массовых акций протеста.

Позже российские СМИ со ссылкой на адвоката Навальной Владимира Воронина написали, что ее освободили.

Напомним: 23 января в Москве и других городах РФ проходят массовые акции протеста. Российские силовики применяют силу против митингующих и задерживают граждан.

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