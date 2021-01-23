Российские силовики отпустили жену Навального
Суббота, 23 января 2021, 16:55
Супругу российского оппозиционера Алексея Навального Юлию выпустили из отдела полиции.
Источник: РБК
Детали: Юлия Навальная в субботу опубликовала фото из автозака. Ее задержали во время массовых акций протеста.
Позже российские СМИ со ссылкой на адвоката Навальной Владимира Воронина написали, что ее освободили.
Напомним: 23 января в Москве и других городах РФ проходят массовые акции протеста. Российские силовики применяют силу против митингующих и задерживают граждан.
Предыстория:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".
- 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.