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Российские силовики отпустили жену Навального

Суббота, 23 января 2021, 16:55
Российские силовики отпустили жену Навального
фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Супругу российского оппозиционера Алексея Навального Юлию выпустили из отдела полиции.

Источник: РБК

Детали: Юлия Навальная в субботу опубликовала фото из автозака. Ее задержали во время массовых акций протеста.

Позже российские СМИ со ссылкой на адвоката Навальной Владимира Воронина написали, что ее освободили.

Напомним: 23 января в Москве и других городах РФ проходят массовые акции протеста. Российские силовики применяют силу против митингующих и задерживают граждан.

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. 

Темы: НавальныймитингиРосcия
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