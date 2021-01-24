ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав до Верховної Ради двох із трьох необхідних документів для розгляду парламентом питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова.

Джерело: Суспільне

Деталі: Заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський надав Суспільному службову записку Управління ВР по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування за підписом керівниці Управління Валентини Рудковської на ім'я голови Комітету з питань організації державної влади Андрія Клочка.

Відповідні документи отримали усі члени Комітету.

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів — копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Дослівно службова записка: "До Верховної Ради України надійшло лише клопотання секретаря Харківської міської ради Терехова І.О. Свідоцтво про смерть Харківського міського голови Кернеса Г.А. та зазначене вище рішення міської ради (а також інформація про прийняття міською радою такого рішення) у надісланих матеріалах відсутні.

З огляду на викладене, питання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови може бути розглянуто після отримання відповідних документів".

Докладніше: Як пише Суспільне, на сесіях Харківської міськради не приймали рішення, яким береться до відома факт смерті Кернеса.

Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

Станом на 20 січня профільний комітет Верховної Ради не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року. Найближче засідання профільного комітету призначене на 25 січня. Засідання ВР — 26 січня.

Що передувало: 1 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов заявив, що попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть обраного мера Геннадія Кернеса. "Ми зробили все в установленому законом порядку", - стверджував він.

Передісторія:

Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

До того у Харківського міського голови відмовили нирки.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.

9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

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