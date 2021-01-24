Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів

Неділя, 24 січня 2021, 18:25
ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів
секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, CITY.KHARKOV.UA

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав до Верховної Ради двох із трьох необхідних документів для розгляду парламентом питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова.

Джерело: Суспільне

Деталі: Заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський надав Суспільному службову записку Управління ВР по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування за підписом керівниці Управління Валентини Рудковської на ім'я голови Комітету з питань організації державної влади Андрія Клочка.

Відповідні документи отримали усі члени Комітету.

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів — копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

 

Дослівно службова записка: "До Верховної Ради України надійшло лише клопотання секретаря Харківської міської ради Терехова І.О. Свідоцтво про смерть Харківського міського голови Кернеса Г.А. та зазначене вище рішення міської ради (а також інформація про прийняття міською радою такого рішення) у надісланих матеріалах відсутні.

З огляду на викладене, питання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови може бути розглянуто після отримання відповідних документів".

Докладніше: Як пише Суспільне, на сесіях Харківської міськради не приймали рішення, яким береться до відома факт смерті Кернеса.

Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

Станом на 20 січня профільний комітет Верховної Ради не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року. Найближче засідання профільного комітету призначене на 25 січня. Засідання ВР — 26 січня.

Що передувало: 1 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов заявив, що попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть обраного мера Геннадія Кернеса. "Ми зробили все в установленому законом порядку", - стверджував він.

Передісторія:

  • Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.
  • До того у Харківського міського голови відмовили нирки.
  • Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.
  • 9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

Читайте також: 110 тисяч осіб, вантажівки з квітами і незапланований феєрверк. Як Харків прощався з Кернесом

Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

У своїй банці павук. Харків Геннадія Кернеса

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківКернесВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: