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Звільнення полонених через Медведчука: омбудсмен каже, що процес триває

Вівторок, 26 січня 2021, 18:39

Омбудсмен Людмила Денісова повідомляє, що одностороння передача групи полонених ОРДЛО на контрольовану урядом України територію продовжується.

Джерело: її телеграм-канал

Пряма мова: "За наявною в мене інформацією реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" про односторонню передачу на контрольовану урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу – продовжується, але точна дата їхнього повернення поки що невідома…

З нетерпінням чекаємо звільнення всіх незаконно утримуваних громадян, які досі перебувають у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу".

Деталі: Денісова з’ясувала, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість та кого саме повернуть – невідомо.

За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо.

Українська правда звернулася за роз'ясненням ситуації до української делегації в Тристоронній контактній групі, але там відповіли, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Передісторія: Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що бойовики передаватимуть полонених за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Йдеться про передачу заручників за участі кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

20 січня Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" 9 незаконно утримуваних осіб.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених із окупованих територій порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань у рамках "мінського" й "нормандського" форматів. У Тристоронній контактній групі заявили, що Російська Федерація та Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

21 січня "Східна правозахисна група" повідомила, що ватажки ОРДЛО відпустили для передачі в Україну кількох людей, помилуваних заздалегідь. Медведчук просив у СБУ дозволу прийняти 4 жінок на КПВВ "Майорськ".

Ввечері 21 січня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі полонених громадян України Медведчуку зупинений, літак із ними не вилетів з ОРДЛО.

Українська правда
Теми: МедведєвполоненіОРДЛОомбудсмен


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