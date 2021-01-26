Освобождение пленных через Медведчука: омбудсмен говорит, что процесс продолжается

Омбудсмен Людмила Денисова сообщает, что односторонняя передача группы пленных ОРДЛО на контролируемую правительством Украины территорию продолжается.

Источник: ее телеграм-канал

Прямая речь: "По имеющейся у меня информации реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" об односторонней передачу на контролируемую правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса - продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна...

С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса".

Детали: Денисова выяснила, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно.

По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно.

Украинская правда обратилась за разъяснением ситуации к украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, но там ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Предыстория: Раньше уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что боевики будут передавать пленных по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев. Речь идет о передаче заложников с участием кума Путина и лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

20 января Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.

В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов. В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января "Восточная правозащитная группа" сообщила, что главари ОРДЛО отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее. Медведчук просил СБУ разрешения принять 4 женщин на КПВВ "Майорск".

Вечером 21 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, самолет с ними не вылетел из ОРДЛО.