Новини 26 січня: закон про референдум, свіжі політичні рейтинги 

Рада підтримала закон Зеленського про референдум, Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг, — актуальні новини 26 січня.

Про закон про всеукраїнський референдум

Група нардепів отримала команду не голосувати за закон про референдум, глава фракції Давид Арахамія пригрозив їм виключенням.

Згодом Верховна Рада все ж підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.

Про політичні рейтинги

Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, за колишнього главу держави Петра Порошенка - 15,7%.

За даними "КМІС", партія Віктора Медведчука "ОПЗЖ" лідирує у симпатіях українців, а партія Володимира Зеленського "Слуга народу" опустилася на четверту позицію рейтингу.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акцію продовжено до кінця січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

Про інші важливі новини

Після призначення Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента, окремі активи його колишнього роботодавця – компанії "Укрбуд" і її експрезидента Максима Микитася – почали переписувати на оточення Татарова.

НБУ повідомив банки про санкції, введенні США, щодо народного депутата Олександра Дубінського і попередив про ризики при співпраці з підсанкційними особами.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляє, що прийняття Києвом закону про державну мову є продовженням русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Україна не потребує нічиїх порад у питанні захисту свої державної мови, тим паче – від агресора.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан попередив про ризик подальшого поширення нового коронавірусу навіть після масштабної вакцинації.

У Львівській області підтвердили перший випадок захворювання на хантавірус, який передається від гризунів.