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Новини 26 січня: закон про референдум, свіжі політичні рейтинги 

Вівторок, 26 січня 2021, 20:22
Новини 26 січня: закон про референдум, свіжі політичні рейтинги 

Рада підтримала закон Зеленського про референдум, Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг, — актуальні новини 26 січня.

Про закон про всеукраїнський референдум

Група нардепів отримала команду не голосувати за закон про референдум, глава фракції Давид Арахамія пригрозив їм виключенням.

Згодом Верховна Рада все ж підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.

Про політичні рейтинги 

Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, за колишнього главу держави Петра Порошенка - 15,7%.

За даними "КМІС", партія Віктора Медведчука "ОПЗЖ" лідирує у симпатіях українців, а партія Володимира Зеленського "Слуга народу" опустилася на четверту позицію рейтингу. 

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