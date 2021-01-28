Суд зобов’язав ДБР розслідувати дії колишнього голови КС Шевчука

Печерський райсуд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань здійснити розслідування ймовірних посадових зловживань Станіслава Шевчука під час його перебування на посаді голови Конституційного суду.

Джерело: ZN.ua із посиланням на копії ухвал суду, коментар Шевчука УП

Деталі: Печерський суд ухвалив таке рішення за заявами судді КС у відставці Миколи Мельника.

У документах наведено факти нібито втручання Шевчука у діяльність суддів КС з використанням службового становища, що підпадає під ч. 2 ст. 344 та ч. 2 ст. 376 КК України.

Зокрема, йдеться про перешкоджання ним розгляду КС справи щодо конституційності постанови Верховної Ради "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Зазначається, що Шевчук безпідставно, зловживаючи посадовим становищем, дав вказівку виключити з порядку денного засідання КС підготовлене питання з розгляду конкретної справи; домагався зняття цієї справи з розгляду тоді, коли він не був на роботі, а обов’язки голови суду виконував його заступник; у день розгляду цієї справи зателефонував із закордоння судді-доповідачу і пред’явив йому незаконну вимогу не розглядати цю справу.

Інший випадок стосується блокування розгляду справи щодо конституційності закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (НКРЕКП).

У документах стверджується, що весь час перебування на посаді голови КС Шевчук штучно затягував розгляд вказаної справи, не зважаючи на підготовлений проєкт рішення у ній та ігноруючи постійні звернення до нього судді-доповідача.

Мельник зазначає, що судді припускали особисту заінтересованість голови КС у блокуванні розгляду закону про НКРЕКП, оскільки ця справа стосувалася інтересів олігархічних груп та тодішнього керівництва держави, з яким Шевчук "мав неафішовані стосунки". Рішення у цій справі ухвалили вже після звільнення Шевчука з посади.

Аналогічна ситуація мала місце при організації розгляду справи щодо конституційності окремих положень закону "Про особливості приватизації підприємств державної акціонерної компанії "Укррудпром". У цій справі Шевчук був ще й суддею-доповідачем.

Як стверджується, Шевчук як суддя-доповідач затягував підготовку процесуальних документів у цій справі, а як голова КС – не включав її розгляд до порядку денного засідань КС. Зробив він це лише після того, як секретар відповідної колегії суддів КС письмово попросив включити це питання до порядку денного засідань Великої палати, щоб не склалося враження щодо особистої заінтересованості Шевчука у цій справі.

Наголошується, що й після цього Шевчук затягував розгляд справи, хоча вона не належала до категорії складних

Відповідно до рішення суду предметом кримінального провадження ДБР також має стати намагання Шевчука не допустити проведення спеціального пленарного засідання КС з розгляду питання про його звільнення з посади судді.

Мельник стверджує, що Шевчук блокував розгляд цього питання, не скликав і зривав засідання КС із цього приводу.

Пряма мова Шевчука: "Це чергова кумедна спроба фігурантів кримінального провадження, які входять до злочинного угрупування Тупицького (чинного голови КС – ред.), бодай якимось чином уникнути кримінального покарання за рейдерське захоплення Конституційного Суду України. "Найкращий захист – це напад".

Вони намагалися діяти таким самим чином навесні-влітку 2019 року, але ані суд, ані ДБР не знайшли у моїх діях жодних порушень. І це зафіксовано в офіційних рішеннях цих установ.

Зі свого боку, я готовий вкотре надати вичерпні пояснення з цих "звинувачень", а також порадити цим неповажним панам: краще спрямуйте свої зусилля на відшкодування завданої суспільству і державі шкоди, бо по визначенні покарання це буде сприйнято судом як пом’якшуюча обставина".

Передісторія: 14 травня 2019 року КС двома третинами голосів звільнив Станіслава Шевчука у зв’язку з дисциплінарним проступком і нехтуванням обов’язками голови КС.

Шевчук оскаржував своє звільнення з посади судді КС, але Верховний суд відмовив йому у задоволенні позову. Шевчук подав скаргу до ЄСПЛ.