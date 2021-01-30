Вибори у Харкові: секретар міськради каже, що чекає на запит від ВР

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що очікує на отримання запиту від Верховної Ради щодо необхідних документів для призначення повторних виборів у Харкові.

Джерело: Терехов на пресконференції у Харківській міській раді, передає Укрінформ

Пряма мова: "Чекаю на отримання від ВР необхідної інформації з цього приводу, бо до мене нічого не надходило. Після письмового запиту документи одразу будуть направлені до ВР з метою призначення виборів міського голови".

"Діючи за законом, я ще 31 грудня 2020 року подав звернення до парламенту з проханням призначити вибори мера Харкова. Це єдина норма закону, яка сьогодні існує".

"На черговій сесії ми візьмемо до відома факт смерті Кернеса".

Деталі: Терехов зазначив, що про те, що подано не всі документи, а саме, бракує свідоцтва про смерть Кернеса і рішення сесії міської ради про взяття цього факту до відома, він дізнався з інформації у ЗМІ з посиланням на профільний комітет ВР.

Секретар запевнив, що зацікавлений у тому, щоб у Харкові якомога швидше з'явився легітимний мер.

Пряма мова: "Вважаю, що місту Харкову потрібен легітимний мер, щоб у харків’ян з'явилася стабільність".

Що передувало: 27 січня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не розглянув вибори мера Харкова та заявив, що звернеться до харківської міськради з проханням надати рішення про взяття до уваги факту смерті Геннадія Кернеса.

За даними профільного комітету, Терехов не надіслав до Ради два із трьох необхідних документів для розгляду парламентом питання про призначення позачергових виборів мера Харкова. Для розгляду питання бракує двох документів — копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Передісторія:

Зранку 17 грудня 2020 року стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес, який лікувався від коронавірусу в Німеччині, помер.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомила, що за законом про місцеве самоврядування, у разі смерті міського голови повноваження мера здійснює секретар відповідної міської ради.

9 грудня секретарем міськради Харкова обрали Ігоря Терехова, якому раніше пророкували крісло голови Харківської ОДА.

1 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов заявив, що попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть обраного мера Геннадія Кернеса. "Ми зробили все в установленому законом порядку", - стверджував він.

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