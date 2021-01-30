Выборы в Харькове: секретарь горсовета говорит, что ждет запроса от ВР

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что ожидает получения запроса от Верховной Рады относительно необходимых документов для назначения повторных выборов в Харькове.

Источник: Терехов на пресс-конференции в Харьковском городском совете, передает Укринформ

Прямая речь: "Жду получения от ВР необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в ВР с целью назначения выборов городского головы".

"Действуя по закону, я еще 31 декабря 2020 года подал обращение в парламент с просьбой назначить выборы мэра Харькова. Это единственная норма закона, которая сегодня существует".

"На очередной сессии мы примем к сведению факт смерти Кернеса".

Детали: Терехов отметил, что о том, что поданы не все документы, а именно, не хватает свидетельства о смерти Кернеса и решения сессии городского совета о принятии этого факта к сведению, он узнал из информации в СМИ со ссылкой на профильный комитет ВР.

Секретарь заверил, что заинтересован в том, чтобы в Харькове как можно скорее появился легитимный мэр.

Прямая речь: "Считаю, что городу Харькову нужен легитимный мэр, чтобы у харьковчан появилась стабильность".

Что предшествовало: 27 января комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не рассмотрел выборы мэра Харькова и заявил, что обратится к харьковскому горсовету с просьбой предоставить решение о взятии во внимание факта смерти Геннадия Кернеса.

По данным профильного комитета Рады, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не прислал в Верховную Раду двух из трех необходимых документов для рассмотрения парламентом вопроса о назначении внеочередных выборов мэра Харькова.

Не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Предыстория:

Утром 17 декабря 2020 года стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

До этого у Харьковского городского головы отказали почки.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщила, что по закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского головы полномочия мэра осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

9 декабря секретарем горсовета Харькова выбрали Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.

1 января Терехов сообщил, что попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Кернеса. "Мы сделали все в установленном законом порядке", - утверждал он.

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