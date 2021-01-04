Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України

У 2021 році Велика Британія очолить групу послів країн Великої сімки з підтримки України.

Джерело: Twitter-сторінка G7

Пряма мова: "Велика Британія як головуюча у G7 пишається, що цьогоріч очолить групу послів країн Великої сімки з підтримки України.

Величезна подяка США за відмінне головування в цій групі у 2020 році".

Деталі: Британія пообіцяла незабаром поділитися інформацією про роль G7 та її пріоритети на 2021 рік.