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Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України

Понеділок, 4 січня 2021, 14:30
Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України

У 2021 році Велика Британія очолить групу послів країн Великої сімки з підтримки України.

Джерело: Twitter-сторінка G7

Пряма мова: "Велика Британія як головуюча у G7 пишається, що цьогоріч очолить групу послів країн Великої сімки з підтримки України.

Величезна подяка США за відмінне головування в цій групі у 2020 році".

Деталі: Британія пообіцяла незабаром поділитися інформацією про роль G7 та її пріоритети на 2021 рік.

Українська правда

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Теми: Велика БританіяG7Україна
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