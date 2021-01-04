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У Грузії підтвердили перший випадок нового штаму COVID-19

Понеділок, 4 січня 2021, 17:01

Медики в Грузії підтвердили один випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції COVID-19, який вперше виявили у Великій Британії.

Про це заявив заступник керівника Національного центру з контролю захворювань Паата Імнадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія Онлайн.

За його словами, три зразки були досліджені на новий штам, два з яких отримали негативний результат, а в третьому випадку було підтверджено новий штам. Заражений - пацієнт старше 50 років, почуває себе добре і перебуває в ізоляції.

За словами Імнадзе, біологічний матеріал його контакту також вивчається. Людина, інфікована новим штамом, не була у Британії, проте Імнадзе не уточнив, в яку країну подорожував чоловік.

Імнадзе зазначив, що новий штам не відрізняється від коронавірусу за ступенем тяжкості або летальності, хоча від існуючого штаму відрізняється високим ступенем передачі.

Нагадаємо, у Греції підтвердили виявлення нового штаму коронавірусу, який привезли шість осіб з Великої Британії.

Теми: ГрузіякоронавірусCovid-2019


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