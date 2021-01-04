Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Голова МНС Криму" помер від COVID-19 – росЗМІ

Понеділок, 4 січня 2021, 20:33

Представник окупаційної влади Сергій Шахов, який обіймав посаду міністра надзвичайних ситуацій Криму, помер у шпиталі для хворих на COVID-19.

Джерело: російські агентства ТАСС і РБК з посиланням на МНС окупованого Росією Криму

Деталі: 65-річний Шахов помер 4 січня в COVID-госпіталі.

Шахов посів посаду "голови кримського МНС" у 2014 році. До цього, з 2011 року, він очолював рятувальне відомство України в Криму.

У червні Шахову виповнилося 65 років.

За даними російської окупаційної влади, на кримському півострові з початку пандемії виявили близько 26 тисяч випадків інфікування коронавірусом. 

Зростання числа заражень у регіоні почалося в жовтні і тривало в грудні. Максимальний показник за добу зафіксували 19 грудня – 357 осіб.

Теми: КримкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році

доповненоМВС: Білоруські записи щодо Шеремета не суперечать версії слідства

Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського

З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів

Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

аудіоСпецслужби Білорусі готували вбивство Шеремета - аудіозапис із КДБ

Усі новини...
Крим
У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок
Вода у Криму вже закінчується, а окупанти лише "освоюють" гроші – вчені
Зеленський окремо привітав зі святами всі регіони України, Крим - російською
Останні новини
21:39
Мінцифри готується розвивати ринок "віртуальних активів"
21:26
Підліток отримав травми через вибуховий пристрій, знайдений на смітнику 
21:04
Україна починає моніторити викиди парникових газів 
20:48
У Німеччині і Франції уряди критикують за повільну вакцинацію
20:33
"Голова МНС Криму" помер від COVID-19 – росЗМІ
20:02
Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусів
19:58
"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році
19:45
Відновлення репутації КС потребуватиме багато часу – голова ВРП
19:35
Шотландія оголосила жорсткий карантин через новий штам коронавірусу
19:23
Стало відомо, скільки киян зустріли Новий рік в столичному метро
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!