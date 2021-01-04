"Голова МНС Криму" помер від COVID-19 – росЗМІ
Понеділок, 4 січня 2021, 20:33
Представник окупаційної влади Сергій Шахов, який обіймав посаду міністра надзвичайних ситуацій Криму, помер у шпиталі для хворих на COVID-19.
Джерело: російські агентства ТАСС і РБК з посиланням на МНС окупованого Росією Криму
Деталі: 65-річний Шахов помер 4 січня в COVID-госпіталі.
Шахов посів посаду "голови кримського МНС" у 2014 році. До цього, з 2011 року, він очолював рятувальне відомство України в Криму.
У червні Шахову виповнилося 65 років.
За даними російської окупаційної влади, на кримському півострові з початку пандемії виявили близько 26 тисяч випадків інфікування коронавірусом.
Зростання числа заражень у регіоні почалося в жовтні і тривало в грудні. Максимальний показник за добу зафіксували 19 грудня – 357 осіб.