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"Голова МНС Криму" помер від COVID-19 – росЗМІ

Понеділок, 4 січня 2021, 19:33
Голова МНС Криму помер від COVID-19 – росЗМІ

Представник окупаційної влади Сергій Шахов, який обіймав посаду міністра надзвичайних ситуацій Криму, помер у шпиталі для хворих на COVID-19.

Джерело: російські агентства ТАСС і РБК з посиланням на МНС окупованого Росією Криму

Деталі: 65-річний Шахов помер 4 січня в COVID-госпіталі.

Шахов посів посаду "голови кримського МНС" у 2014 році. До цього, з 2011 року, він очолював рятувальне відомство України в Криму.

У червні Шахову виповнилося 65 років.

За даними російської окупаційної влади, на кримському півострові з початку пандемії виявили близько 26 тисяч випадків інфікування коронавірусом. 

Зростання числа заражень у регіоні почалося в жовтні і тривало в грудні. Максимальний показник за добу зафіксували 19 грудня – 357 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкоронавірусCovid-2019
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