Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 5 січня: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну

Вівторок, 5 січня 2021, 21:00

У другому турі виборів Зеленський би зустрівся з Бойком, Степанов назвав фейком інформацію про заборону продажу ліків під час локдауну — актуальні новини 5 січня.

Про рейтинги

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у другому турі зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко — опитування "Рейтинг".

Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором, Бойка — 16,6% українців.

Також Зеленський очолює рейтинг довіри: йому довіряють 41% українців, не довіряють – 54%. Рейтинг недовіри очолив Порошенко — експрезиденту довіряють 23% респондентів, а 73% — не довіряють.

У трійці лідерів парламентського рейтингу – партії "Слуга народу" (21,6%), "Опозиційна платформа – За життя" (17,4%) та "Європейська солідарність" (14,5%).

Про продаж ліків

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Кабінет міністрів дозволив продавати побутову хімію та пресу під час січневого локдауну в Україні.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акція діє до 7 січня. 

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

Про інші важливі новини

Більше 40% українців, з тих, які дивилися новорічне привітання президента Володимира Зеленського, оцінили його позитивно, а 21% — негативно.

Зеленський задекларував 4,59 мільйона гривень роялті, отриманих від діяльності двох ТОВ — "Квартал 95" і "Кіностолиця".

Конституційний суд наголосив на своїй незалежності і недоторканності та закликав усі органи державної влади дотримуватись основного закону України і не втручатись у роботу суду.

У столиці запустили новий застосунок міських сервісів "Київ цифровий", він замінив Kyiv Smart City і "став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці".

Станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали — 13 850 осіб.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 січня: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну

відео, фотоБільше тонни героїну накрили у Львові: рекорд вартістю 2,3 мільярда

документКонституційний суд видав нову заяву щодо указу Зеленського

Поліція готова їхати до білоруського ексспецназівця, який опублікував запис про вбивство Шеремета

документиЗеленський розбагатів на 4,6 мільйона завдяки двом ТОВ

Застосунок Kyiv Smart City більше не працює

Усі новини...
Останні новини
22:01
В Україні зростає кількість кібератак: хакери облюбували сайт НАБУ
21:40
У США заблокували рішення Трампа про санкції щодо Міжнародного кримінального суду
21:22
Локдаун наближається: киянам нагадали, що можна, а що - ні
21:00
Новини 5 січня: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну
20:41
Міністр охорони здоров’я Латвії йде у відставку через провал з програмою вакцинації
20:30
"Білоруський слід" у вбивстві Шеремета: слідчі дії можуть провести вже в січні - Аваков
19:58
ЦВК цікавиться, чи можна провести вибори поблизу лінії фронту на Донбасі 28 березня
19:44
Кабмін дозволив продавати побутову хімію під час локдауну
19:21
Данія посилила локдаун через "британський" штам
19:00
На Донбасі 5 січня зброя мовчала
Усі новини...