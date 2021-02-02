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Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

Вівторок, 2 лютого 2021, 09:09
Степанов похвалився, що в Україні немає червоних зон

В Україні станом на початок лютого немає червоних зон епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, уряд може повернути адаптивний карантин. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 2 лютого  

Пряма мова: "Згідно з нашою стратегією ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки – і найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову. 

Це результат нашої спільної діяльності по боротьбі з "ковідом": у нас на сьогоднішній день по тих показниках, які були, немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б була в червоній зоні".

Деталі: Степанов зазначив, що за минулий тиждень в Україні виявили 27 157 випадків коронавірусного захворювання, а за перший тиждень грудня 2020 року було 89 322 випадки. 

Зараз у лікарнях із діагнозом чи підозрою на COVID-19 перебуває 18 551 особа, а в перший тиждень грудня в медзакладах перебували 28 163 осіб. 

Кількість госпіталізованих скоротилася на 10 тисяч, кількість виявлених хворих – втричі. 

Міністр також зазначив, що за минулий тиждень було проведено 145 812 тестувань методом ПЛР, а також 34 684 експрес-тестів на антиген.

За словами голови МОЗ, за рівнем смертності на 1 мільйон осіб Україна перебуває на 34-му місці серед країн Європи. В Україні внаслідок коронавірусу померли у 3 рази менше людей, ніж у Великій Британії, та у 2,5 рази менше, ніж у Франції. 

Цьому передувало: 1 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента заявив: аналіз показує, що є регіони, у яких можна більше послабити карантинні заходи – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні.

Нагадаємо: У березні-квітні 2020 року в Україні діяв локдаун, влітку діяв адаптивний карантин по зонах, у листопаді влада запроваджувала "карантин вихідного дня" на три вікенди (з 14 до 30 листопада), а в січні 2021 року – посилений карантин на 17 днів (із 8 до 24 січня включно). За даними МОЗу, останні два заходи дозволили збити "хвилю" поширення COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗСтепанов
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