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Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:09

В Україні станом на початок лютого немає червоних зон епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, уряд може повернути адаптивний карантин. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 2 лютого  

Пряма мова: "Згідно з нашою стратегією ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки – і найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову. 

Це результат нашої спільної діяльності по боротьбі з "ковідом": у нас на сьогоднішній день по тих показниках, які були, немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б була в червоній зоні".

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗСтепанов


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