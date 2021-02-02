Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"
Вівторок, 2 лютого 2021, 10:09
В Україні станом на початок лютого немає червоних зон епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, уряд може повернути адаптивний карантин.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 2 лютого
Пряма мова: "Згідно з нашою стратегією ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки – і найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову.
Це результат нашої спільної діяльності по боротьбі з "ковідом": у нас на сьогоднішній день по тих показниках, які були, немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б була в червоній зоні".
Олена Рощенко, УП