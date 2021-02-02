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Шкарлет скаржиться, що від його імені хтось обманює людей

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:16
Шкарлет скаржиться, що від його імені хтось обманює людей

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що якісь шахраї телефонують від його імені до освітян і держслужбовців і домовляються про зустрічі.

Джерело: Telegram-канал Шкарлета

Пряма мова: "Почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: "Вас турбує Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет", а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі".

Деталі: Шкарлет зазначив, що йому не відома мета цих шахраїв і закликав своїх колег бути обачними.

Він додав, що всі робочі дзвінки здійснює з телефонів приймальні міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті.

Шкарлет закликав звертатися за вказаними на сайті МОН номерами тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв.

За його словами, наразі юристи МОН працюють над зверненням до правоохоронців через фейкові дзвінки.

Також він повідомив останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки: 0957793488.

Українська правда

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Теми: ШкарлетМіносвіти
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