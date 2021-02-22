Головні новини неділі і ночі: СБУ і санкції проти Медведчука, вакцина для України

СБУ намагалася пом'якшити санкції проти Медведчука, вакцина AstraZeneca прямує до України – новини, які були актуальні 21 лютого.

Про лояльну до Медведчука СБУ

Служба безпеки України, за повідомленням ЗМІ, намагалася пом'якшити санкції, які РНБО ввело проти 8 фізосіб, включаючи Віктора Медведчука та проти 19 компаній. В СБУ це заперечують.

Про вакцину для України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Індії вже відвантажили 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca і ця партія препаратів вже в дорозі до України.

В Україні щеплення від COVID-19 за державні кошти отримають усі, хто цього побажає.

Про інші важливі новини

Ізраїльські медики виявили, що ризик зараження COVID-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві вакцини Pfizer.

Ізраїльська влада погодилася таємно закупити російський препарат "Спутник V", який розробники називають вакциною проти коронавірусу. Цього зажадали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.

Протягом суботи, 20 лютого, в країні виявили 4489 нових випадків коронавірусної хвороби, 58 заражених померли.

У Львові до суду скерували обвинувальний акт відносно 47-річного львів’янина, екскерівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств, за розбещення та зґвалтування неповнолітніх дівчат.

Глава судових органів збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі заявив, що військова прокуратура завершила велике розслідування катастрофи українського літака МАУ.

Глава Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко стверджує, що в понеділок у Брюсселі обговорюватиметься 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.