Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини неділі і ночі: СБУ і санкції проти Медведчука, вакцина для України

Понеділок, 22 лютого 2021, 08:00

СБУ намагалася пом'якшити санкції проти Медведчука, вакцина AstraZeneca прямує до України – новини, які були актуальні 21 лютого. 

Про лояльну до Медведчука СБУ

Служба безпеки України, за повідомленням ЗМІ, намагалася пом'якшити санкції, які РНБО ввело проти 8 фізосіб, включаючи Віктора Медведчука та проти 19 компаній. В СБУ це заперечують.

Про вакцину для України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Індії вже відвантажили 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca і ця партія препаратів вже в дорозі до України.

В Україні щеплення від COVID-19 за державні кошти отримають усі, хто цього побажає.

Про інші важливі новини

Ізраїльські медики виявили, що ризик зараження COVID-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві вакцини Pfizer.

Ізраїльська влада погодилася таємно закупити російський препарат "Спутник V", який розробники називають вакциною проти коронавірусу. Цього зажадали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.

Протягом суботи, 20 лютого, в країні виявили 4489 нових випадків коронавірусної хвороби, 58 заражених померли.

У Львові до суду скерували обвинувальний акт відносно 47-річного львів’янина, екскерівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств, за розбещення та зґвалтування неповнолітніх дівчат.

Глава судових органів збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі заявив, що військова прокуратура завершила велике розслідування катастрофи українського літака МАУ.

Глава Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко стверджує, що в понеділок у Брюсселі обговорюватиметься 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоСБУ затримала агента російської воєнної розвідки

Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ – Зеленський

Україна отримає додатково 5 мільйонів доз вакцини NovaVax – Степанов 

Епідемія: Прикарпаття перше, Київ – не в п’ятірці за кількістю хворих на добу 

Головні новини неділі і ночі: СБУ і санкції проти Медведчука, вакцина для України

На Прикарпатті встановили КПП через стрімке поширення коронавірусу

Усі новини...
Останні новини
11:27
У Києві виявили менше 200 нових випадків COVID-19
11:27
Польща планує вимагати на кордоні негативний тест на COVID-19
11:17
фото, відеоСБУ затримала агента російської воєнної розвідки
11:16
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ – Зеленський
11:14
Курс валют на 22 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:10
Зеленський: Вакцина виїхала в напрямку України
11:00
Зеленський обіцяє відновити замки і набудувати аеропорти
10:44
НБУ очікує припливу інвестицій у 3 мільярди цьогоріч
10:44
Окупанти Криму забороняють українську та кримськотатарську мови – представник Зеленського
10:35
фотоКолишні бранці Кремля створили платформу "Звільнення в'язнів"
Усі новини...