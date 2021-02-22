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Главные новости воскресенья и ночи: СБУ и санкции против Медведчука, вакцина для Украины

Понедельник, 22 февраля 2021, 08:00

СБУ пыталась смягчить санкции против Медведчука, вакцина AstraZeneca направляется в Украину – новости, которые были актуальны 21 февраля.

О лояльной к Медведчуку СБУ

Служба безопасности Украины пыталась смягчить санкции, которые СНБО ввел против 8 физлиц, включая Виктора Медведчука и против 19 компаний. В СБУ это опровергают.

О вакцине для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все, кто этого пожелает.

О других важных новостях

Израильские медики обнаружили, что риск заражения COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две вакцины Pfizer.

Израильские власти согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V", который разработчики называют вакциной против коронавируса. Этого потребовали сирийцы, удерживающие гражданку Израиля.

В течение субботы, 20 февраля, в стране обнаружили 4489 новых случаев коронавирусной болезни, 58 зараженных умерли.

Во Львове в суд направили обвинительное заключение в отношении 47-летнего львовянина, экс-руководителя одного из официально незарегистрированных молодежных христианских обществ, за развращение и изнасилование несовершеннолетних девочек.

Глава Народного антикризисного управления Беларуси, оппозиционер Павел Латушко утверждает, что в понедельник в Брюсселе будет обсуждаться 4-й пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко.

Глава судебных органов вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что военная прокуратура завершила обширное расследование катастрофы украинского самолета МАУ.

Украинская правда


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