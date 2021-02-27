Українці не бояться реакції Путіна на санкції – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ніякі кроки президента РФ Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо його кума Віктора Медведчука та Оксани Марченко не налякають українців.
Джерело: Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, повідомляє Укрінформ
Деталі: Секретар РНБО відповів на питання, чи існує загроза безпеці України у разі, якщо Путін вдасться до певних кроків у відповідь на рішення РНБО.
Пряма мова: "Те, що робить цей пан (Путін – ред.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв’язали війну на території Донецької та Луганської областей… Чим нас ще можна злякати? Ми перебуваємо у стані війни фактично. Так, вона не оголошена, але це ж відбувається з 2014 року".
"Ми дійсно не росіяни. Якщо хтось вважає, що нас можна захопити, нас можна якось принизити… Знаєте, у нас така генетична воля до свободи, що ми неодноразово це доводили і ще раз можемо довести".
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- 26 лютого РНБО ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо 10 посадових осіб, які зрадили Україну.
- За добу 26 лютого на Донбасі 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань.