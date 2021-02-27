Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці не бояться реакції Путіна на санкції – Данілов

Субота, 27 лютого 2021, 09:03
Українці не бояться реакції Путіна на санкції – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ніякі кроки президента РФ Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо його кума Віктора Медведчука та Оксани Марченко не налякають українців.

Джерело: Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, повідомляє Укрінформ

Деталі: Секретар РНБО відповів на питання, чи існує загроза безпеці України у разі, якщо Путін вдасться до певних кроків у відповідь на рішення РНБО.

Пряма мова: "Те, що робить цей пан (Путін – ред.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв’язали війну на території Донецької та Луганської областей… Чим нас ще можна злякати? Ми перебуваємо у стані війни фактично. Так, вона не оголошена, але це ж відбувається з 2014 року".

"Ми дійсно не росіяни. Якщо хтось вважає, що нас можна захопити, нас можна якось принизити… Знаєте, у нас така генетична воля до свободи, що ми неодноразово це доводили і ще раз можемо довести".

Передісторія:

Теми: ДаніловРНБОсанкціїПутінМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Данілов
Данілов відреагував на слова Воллеса про Amazon і недостатню вдячність
Данілов хоче, щоб НАТО "здало" маєтки, рахунки і яхти українських корупціонерів
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: