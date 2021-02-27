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Українці не бояться реакції Путіна на санкції – Данілов

Субота, 27 лютого 2021, 10:03

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ніякі кроки президента РФ Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо його кума Віктора Медведчука та Оксани Марченко не налякають українців.

Джерело: Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, повідомляє Укрінформ

Деталі: Секретар РНБО відповів на питання, чи існує загроза безпеці України у разі, якщо Путін вдасться до певних кроків у відповідь на рішення РНБО.

Пряма мова: "Те, що робить цей пан (Путін – ред.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв’язали війну на території Донецької та Луганської областей… Чим нас ще можна злякати? Ми перебуваємо у стані війни фактично. Так, вона не оголошена, але це ж відбувається з 2014 року".

"Ми дійсно не росіяни. Якщо хтось вважає, що нас можна захопити, нас можна якось принизити… Знаєте, у нас така генетична воля до свободи, що ми неодноразово це доводили і ще раз можемо довести".

Передісторія:

Теми: ДаніловРНБОсанкціїПутінМедведчук


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