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Украинцы не боятся реакции Путина на санкции – Данилов

Суббота, 27 февраля 2021, 10:03

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что никакие шаги президента РФ Владимира Путина в ответ на санкции в отношении его кума Виктора Медведчука и Оксаны Марченко не напугают украинцев.

Источник: Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, сообщает Укринформ

Детали: Секретарь СНБО ответил на вопрос, существует ли угроза безопасности Украины в случае, если Путин пойдет на определенные шаги в ответ на решение СНБО.

Прямая речь: "То, что делает этот господин (Путин - ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей... Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года".

"Мы действительно не россияне. Если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить... Знаете, у нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать".

Предыстория: 

Темы: ДаниловСНБОсанкцииПутинМедведчук


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