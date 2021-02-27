Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МВС подякувало учасникам мітингу на підтримку Стерненка в Києві

Субота, 27 лютого 2021, 15:18
фото: Назарій Мазилюк, УП

Міністерство внутрішніх справ подякувало учасникам акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка за дотримання законодавства під час мирної акції на Банковій у Києві.

Джерело: МВС

Дослівно: "Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям та рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці.

Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України".

Що передувало: У суботу в Києві пройшла акція на підтримку засудженого в Одесі активіста Сергія Стерненка, в якій взяли участь близько 10 тисяч людей.

Мітингувальники спочатку зібралися під Офісом президента, а згодом рушили до Офісу генпрокурора, де кидали в будівлю фаєри. Вони також вигукували гасла, зокрема, "Венедіктова чума" і "Аваков чорт". 

Близько 15 години мітинг завершився. Наступну акцію анонсували на 9 березня.

Передісторія:

Знати більше  Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Українська правда
Теми: МВСакціїСтерненкоКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Росії вшанували пам'ять Бориса Нємцова, вбитого 6 років тому

Мер Чернівців про пожежу: вибуху балону не було, проводка не винна

МВС подякувало учасникам мітингу на підтримку Стерненка в Києві

фото, відеоПрихильники Стерненка готуються до безстрокової акції, палять фаєри і шашки

виправленоУ Чернівцях сталася пожежа у COVID-лікарні, є загиблий

Боєць ООС підірвався на міні біля Луганського

Усі новини...
МВС
Справу щодо Байдена закрили до виборів США: в МВС кажуть, що підстав для поновлення нема
Аваков хоче забрати в Інституту фізіології 16-поверховий корпус
На Львівщині внаслідок вибуху гранати загинули люди
Останні новини
17:09
Французький бізнес запросили взяти участь у "Великому будівництві" та приватизації
16:58
Погода: останній день зими буде теплим
16:36
Президент Вірменії відмовився звільняти главу Генштабу, який вимагав відставки прем'єра
16:29
Стало відомо, як Україна може відповісти на добудову "Північного потоку-2"
16:19
фотоУ Росії вшанували пам'ять Бориса Нємцова, вбитого 6 років тому
16:04
Більшість німців підтримують паспорти вакцинації - опитування
15:37
Мер Чернівців про пожежу: вибуху балону не було, проводка не винна
15:18
МВС подякувало учасникам мітингу на підтримку Стерненка в Києві
15:07
Парламент Словаччини на 40 днів продовжив надзвичайний стан
15:02
Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "В" зі стабільним прогнозом
Усі новини...