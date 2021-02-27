МВС подякувало учасникам мітингу на підтримку Стерненка в Києві
Міністерство внутрішніх справ подякувало учасникам акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка за дотримання законодавства під час мирної акції на Банковій у Києві.
Джерело: МВС
Дослівно: "Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям та рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці.
Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України".
Що передувало: У суботу в Києві пройшла акція на підтримку засудженого в Одесі активіста Сергія Стерненка, в якій взяли участь близько 10 тисяч людей.
Мітингувальники спочатку зібралися під Офісом президента, а згодом рушили до Офісу генпрокурора, де кидали в будівлю фаєри. Вони також вигукували гасла, зокрема, "Венедіктова чума" і "Аваков чорт".
Близько 15 години мітинг завершився. Наступну акцію анонсували на 9 березня.
Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним.
- У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.
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