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МВС подякувало учасникам мітингу на підтримку Стерненка в Києві

Субота, 27 лютого 2021, 14:18
МВС подякувало учасникам мітингу на підтримку Стерненка в Києві
фото: Назарій Мазилюк, УП

Міністерство внутрішніх справ подякувало учасникам акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка за дотримання законодавства під час мирної акції на Банковій у Києві.

Джерело: МВС

Дослівно: "Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям та рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці.

Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України".

Що передувало: У суботу в Києві пройшла акція на підтримку засудженого в Одесі активіста Сергія Стерненка, в якій взяли участь близько 10 тисяч людей.

Мітингувальники спочатку зібралися під Офісом президента, а згодом рушили до Офісу генпрокурора, де кидали в будівлю фаєри. Вони також вигукували гасла, зокрема, "Венедіктова чума" і "Аваков чорт". 

Близько 15 години мітинг завершився. Наступну акцію анонсували на 9 березня.

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Українська правда

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Теми: МВСакціїСтерненкоКиїв
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