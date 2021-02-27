МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве
Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко за соблюдение законодательства во время мирной акции на Банковой в Киеве.
Источник: МВД
Дословно: "Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте.
Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины".
Что предшествовало: В субботу в Киеве прошла акция в поддержку осужденного в Одессе активиста Сергея Стерненко, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.
Митингующие сначала собрались под Офисом президента, а затем двинулись к Офису генпрокурора, где бросали в здание файеры. Они также выкрикивали лозунги, в частности "Венедиктова чума" и "Аваков черт".
Около 15 часов митинг завершился. Следующую акцию анонсировали на 9 марта.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
- В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
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