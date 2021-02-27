Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве

Суббота, 27 февраля 2021, 14:18
МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве
фото: Назарий Мазилюк, УП

Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко за соблюдение законодательства во время мирной акции на Банковой в Киеве.

Источник: МВД

Дословно: "Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте.

Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины".

Что предшествовало: В субботу в Киеве прошла акция в поддержку осужденного в Одессе активиста Сергея Стерненко, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

Митингующие сначала собрались под Офисом президента, а затем двинулись к Офису генпрокурора, где бросали в здание файеры. Они также выкрикивали лозунги, в частности "Венедиктова чума" и "Аваков черт".

Около 15 часов митинг завершился. Следующую акцию анонсировали на 9 марта.

Предыстория:

Знать больше Нападение на "Родину". За что Стерненко и его соратнику присудили 7 лет тюрьмы

7 лет тюрьмы для Стерненко: публикуем полный приговор суда

Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко

Украинская правда
Темы: МВДакцииСтерненкоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
МВД
Полиция установила, кто выложил в сеть момент прилета в Кривом Роге: разбирается СБУ
Экзамен по вождению теперь можно сдавать неограниченное количество раз - МВД
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: