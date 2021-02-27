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МВД поблагодарило участникам митинга в поддержку Стерненко в Киеве

Суббота, 27 февраля 2021, 15:18
фото: Назарий Мазилюк, УП

Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко за соблюдение законодательства во время мирной акции на Банковой в Киеве.

Источник: МВД

Дословно: "Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте.

Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок во время мирных протестов на территории всей Украины".

Что предшествовало: В субботу в Киеве прошла акция в поддержку осужденного в Одессе активиста Сергея Стерненко, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

Митингующие сначала собрались под Офисом президента, а затем двинулись к Офису генпрокурора, где бросали в здание файеры. Они также выкрикивали лозунги, в частности "Венедиктова чума" и "Аваков черт".

Около 15 часов митинг завершился. Следующую акцию анонсировали на 9 марта.

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Украинская правда
Темы: МВДакцииСтерненкоКиев


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