Окупанти вигадали для Криму "особливі райони" для захисту від санкцій

Керівництво Російської Федерації вирішило залучити інвестиції в окупований Крим, створивши на півострові "особливі адміністративні райони" на додаток до "вільної економічної зони".

Джерело: РБК з посиланням на текст законопроєкту і представника Міністерства економічного розвитку РФ

Деталі: Мінекономрозвитку Росії розробило законопроєкт про введення особливого правового режиму на територіях "Республіки Крим і Севастополя", головною перевагою якого стане конфіденційність інвесторів із Росії як спосіб захисту від західних санкцій.

Ще в 2017 році "голова Криму" від Кремля Сергій Аксьонов розповідав про ідею офшорної зони в Криму з гарантією анонімності інвесторів.

У законопроекті Мінекономрозвитку РФ і пояснювальній записці до нього ані слова про західні санкції, але пропонується режим конфіденційності інформації про інвестора – учасника "особливого адміністративного району" (ОАР), що знижує ризик введення санкцій.

Особливі адміністративні райони будуть привабливими для російських компаній, які вже потрапили під санкції або ризикують стати подсанкціоннимі, в тому числі через діяльність у Криму, пояснили в Мінекономрозвитку Росії.

Обмеження доступу до даних допоможе російському бізнесу здійснювати інвестиційну діяльність у зазначених регіонах без побоювання розширення списку санкцій і незалежно від регіону їхньої "прописки", вказали у міністерстві.

Офіційно ж особливі адмінрайони створюють "з урахуванням геополітичного положення Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя з метою прискорення їхнього соціально-економічного розвитку та формування інвестиційно-привабливого середовища за допомогою реалізації системно значущих інвестиційних проектів".

Особливі адмінрайони будуть діяти на всій території окупованого Криму і в Севастополі зокрема, як і "вільна економічна зона", створена в кінці 2014 року.

Учасниками ОАР можуть стати російські компанії, зареєстровані в будь-якому регіоні, проте вони не мають права мати філії та представництва за межами окупованого Криму і зобов'язані вести бізнес виключно на території півострова.

Резиденти ОАР повинні будуть укласти з маріонетковими "урядами" Криму й Севастополя договір про умови діяльності в ОАР і надати інвестиційну декларацію, включаючи ТЕО інвестпроєкту, кількість запланованих робочих місць і розмір середньої зарплати працівників, загальний обсяг капвкладень і щорічний графік їх здійснення в перші 3 роки.

Інвестиційні проєкти в ОАР повинні передбачати не менше 150 млн руб. сумарних капіталовкладень і повинні бути пов'язані з розвитком чи створенням виробництв, розвитком транспортної та іншої інфраструктури, розвитком туристичної діяльності, санаторно-курортного лікування, організації відпочинку громадян.

Уряд РФ може визначити й інші види діяльності, дозволені на території ОАР. Він також може розширити вимоги до учасника ОАР.

Передбачається, що компанії зможуть поєднувати статуси учасника ОАР (із режимом анонімності) і ВЕЗ. Інвестор зможе користуватися пільговими режимами оподаткування та обкладання страховими внесками, характерними для ВЕЗ, використовувати інші переваги ВЕЗ, наприклад отримувати земельні ділянки в оренду без торгів.

Довідка: На даний час учасниками "вільної економічної зони" в Криму і Севастополі є майже 1700 компаній та індивідуальних підприємців. Вона введена до кінця 2039 року.

У 2014 році США запровадили відносно Криму торгове ембарго і вирішили вводити санкції проти російських компаній, які ведуть бізнес на півострові.

Уряд РФ вже застосовує різні режими вилучення або приховування публічної інформації про юридичних осіб із метою мінімізації санкційних ризиків.