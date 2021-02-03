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Окупанти вигадали для Криму "особливі райони" для захисту від санкцій

Середа, 3 лютого 2021, 09:20
Окупанти вигадали для Криму особливі райони для захисту від санкцій
РІА "Новости"

Керівництво Російської Федерації вирішило залучити інвестиції в окупований Крим, створивши на півострові "особливі адміністративні райони" на додаток до "вільної економічної зони".

Джерело: РБК з посиланням на текст законопроєкту і представника Міністерства економічного розвитку РФ

Деталі: Мінекономрозвитку Росії розробило законопроєкт про введення особливого правового режиму на територіях "Республіки Крим і Севастополя", головною перевагою якого стане конфіденційність інвесторів із Росії як спосіб захисту від західних санкцій.

Ще в 2017 році "голова Криму" від Кремля Сергій Аксьонов розповідав про ідею офшорної зони в Криму з гарантією анонімності інвесторів.

У законопроекті Мінекономрозвитку РФ і пояснювальній записці до нього ані слова про західні санкції, але пропонується режим конфіденційності інформації про інвестора – учасника "особливого адміністративного району" (ОАР), що знижує ризик введення санкцій.

Особливі адміністративні райони будуть привабливими для російських компаній, які вже потрапили під санкції або ризикують стати подсанкціоннимі, в тому числі через діяльність у Криму, пояснили в Мінекономрозвитку Росії.

Обмеження доступу до даних допоможе російському бізнесу здійснювати інвестиційну діяльність у зазначених регіонах без побоювання розширення списку санкцій і незалежно від регіону їхньої "прописки", вказали у міністерстві.

Офіційно ж особливі адмінрайони створюють "з урахуванням геополітичного положення Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя з метою прискорення їхнього соціально-економічного розвитку та формування інвестиційно-привабливого середовища за допомогою реалізації системно значущих інвестиційних проектів".

Особливі адмінрайони будуть діяти на всій території окупованого Криму і в Севастополі зокрема, як і "вільна економічна зона", створена в кінці 2014 року.

Учасниками ОАР можуть стати російські компанії, зареєстровані в будь-якому регіоні, проте вони не мають права мати філії та представництва за межами окупованого Криму і зобов'язані вести бізнес виключно на території півострова.

Резиденти ОАР повинні будуть укласти з маріонетковими "урядами" Криму й Севастополя договір про умови діяльності в ОАР і надати інвестиційну декларацію, включаючи ТЕО інвестпроєкту, кількість запланованих робочих місць і розмір середньої зарплати працівників, загальний обсяг капвкладень і щорічний графік їх здійснення в перші 3 роки.

Інвестиційні проєкти в ОАР повинні передбачати не менше 150 млн руб. сумарних капіталовкладень і повинні бути пов'язані з розвитком чи створенням виробництв, розвитком транспортної та іншої інфраструктури, розвитком туристичної діяльності, санаторно-курортного лікування, організації відпочинку громадян.

Уряд РФ може визначити й інші види діяльності, дозволені на території ОАР. Він також може розширити вимоги до учасника ОАР.

Передбачається, що компанії зможуть поєднувати статуси учасника ОАР (із режимом анонімності) і ВЕЗ. Інвестор зможе користуватися пільговими режимами оподаткування та обкладання страховими внесками, характерними для ВЕЗ, використовувати інші переваги ВЕЗ, наприклад отримувати земельні ділянки в оренду без торгів.

Довідка: На даний час учасниками "вільної економічної зони" в Криму і Севастополі є майже 1700 компаній та індивідуальних підприємців. Вона введена до кінця 2039 року.

У 2014 році США запровадили відносно Криму торгове ембарго і вирішили вводити санкції проти російських компаній, які ведуть бізнес на півострові.

Уряд РФ вже застосовує різні режими вилучення або приховування публічної інформації про юридичних осіб із метою мінімізації санкційних ризиків.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримсанкціїРосіяокупація
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