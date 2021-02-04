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"Вакцина - новий безвіз": Стефанішина розкрила перспективи паспортів щеплень для українців

Четвер, 4 лютого 2021, 16:56

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що якщо ВООЗ рекомендуватиме "паспорти вакцинації", то Україна зі свого боку їх запровадить.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua, пише "Європейська правда".

"Україна є частиною міжнародного співтовариства. Ми не проводимо політику самоізоляції. Якщо ми говоримо, що будуть рекомендації міжнародних організацій, які сприятимуть покращенню економіки України, контактам між людьми, ми обов’язково будемо їх дотримуватися", - заявила Стефанішина. 

Вона назвала вакцину "новим безвізом", підкресливши, що саме з вакциною міжнародні організації і західні країни пов’язують лібералізацію руху, повернення до нормального способу життя і комунікації.

"Деякі країни навіть виступають з ініціативою щодо запровадження єдиного паспорту вакцинації, який буде визнаватися всіма, як так званий біометричний паспорт вакцинації. Але ми вже в цьому діалозі з ЄС, ми знаємо, що відбувається кожен день, ведемо комунікацію з державами-членами і не будемо тут відставати", - запевнила віцепрем’єрка.

Вона висловила впевненість, що "з квітня суттєво знизиться вакцинаційний хайп" і на ринку не буде дефіциту вакцин. 

"Але це (розмови про введення паспортів щеплень. - Ред.) має місце бути. Дійсно, весь світ пов’язує повернення до нормального способу життя саме з вакцинацією", - зазначила Стефанішина.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю агентству "Интерфакс" 4 лютого, що вакцинація на цей момент не вважається досить надійним параметром у контексті регулювання поїздок до Євросоюзу.

Уряд Швеції слідом за Данією заявив про плани створити цифровий "паспорт вакцинації" від коронавірусу до літа, припускаючи, що на той час для цього документа буде діяти міжнародний стандарт.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
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