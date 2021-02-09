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У Франції літак здійснив жорстку посадку без шасі, є поранені

Вівторок, 9 лютого 2021, 10:24

У понеділок, 8 лютого, в аеропорту Париж-Ле-Бурже жорстко приземлився невеликий бізнес-літак, який зі зламаним шасі проїхав "на животі" 800 метрів, перш ніж зупинитися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Згідно з попередньою інформацією, Embraer Phenom 100 не зміг випустити свій шасі.

Внаслідок жорсткої посадки літак загорівся, але вогонь швидко взяли під контроль присутні на місці пожежники.

Крім того, жандармерією повітряного транспорту було розпочато слідство, щоб спробувати зрозуміти обставини аварії, які досі не визначені.

Пілот та троє пасажирів, які летіли з Венеції, отримали легкі поранення та потрапили до лікарні. За даними аеропорту "Aéroports de Paris", який керує аеропортом Ле-Бурже, такий випадок надзвичайно рідкісний для них.

Теми: Франціяавіа


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