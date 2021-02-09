Семочко у справі проти журналістів покарав невинну людину

Колишній розвідник Сергій Семочко та його адвокати вписали у позов проти журналістів сторонню людину – ріелторку, яка має таке ж ім'я та прізвище, як журналістка "Bihus.Info" Валерія Куценко.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: За рік жоден із суддів, які слухали справу, цього не помітив, а випадковій людині арештували рахунки і зіпсували репутацію, зазначає редакція.

У 2018 році Bihus.Info опублікували розслідування про Сергія Семочка, колишнього керівника економічної контррозвідки СБУ, а на час публікації – першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Представники фарм-бізнесу розповіли, як СБУ тиснула на імпортерів ліків, вимагала відкати з тендерів, втручалася у держзакупівлі і як після такого втручання з боку відомства Семочка сталася нестача препаратів для діалізу, котру деякі пацієнти не пережили.

Окрім того, журналісти розповіли про елітну нерухомість, оформлену на дружину Семочка і її дочку, та про "злиті" в мережу російські паспорти, реальність яких підтверджувала російська податкова.

Після ефіру Семочко подав до суду з вимогою спростувати інформацію щодо його причетності до діалізного скандалу, щодо нерухомості дружини і її дочки та їхнього можливого подвійного громадянства.

Спершу позов у Голосіївському суді потрапив до судді Олександри Колдіної, але вже за півроку Семочко подав паралельний позов, який шляхом низки процесуальних маніпуляцій дозволив змінити суддю.

Закон забороняє подавати однакові позови – щодо тих же обставин і до тих же людей. У другий варіант додали ще одного відповідача, авторку замітки про розслідування Bihus.Info на новинному сайті. Так позов став формально "іншим" – і адвокати домоглися того, щоб у суді слухали саме цю справу, тепер уже у судді Миколи Шкірая.

Авторку новини звуть Валерія Куценко, однак жінок з таким іменем виявилося декілька – і в позов вписали тезку журналістки, київську ріелторку Валерію Куценко.

За весь час слухань у суді вона жодного разу не з’явилася на засідання, бо навіть не знала, що в неї є якийсь суд. Повістки відправляли на стару адресу, де вона вже не жила.

Влітку суддя Шкірай звільнився і справу передали судді Юрію Мазуру. Той не став слухати її спочатку, а одразу задовольнив позов, визнав недостовірною та зобов’язав журналістів спростувати низку цитат із сюжету та окремого ефіру після нього. А разом з тим зобов’язав ріелторку Валерію Куценко спростувати новину, яку вона не писала, у виданні, де вона не працює. Хоча суд зобов’язаний переконатися в тому, чи належний у справі відповідач.

Після цього, навіть не чекаючи, поки сторони ознайомляться з рішенням і реалізують своє право на його оскарження, Мазур видав виконавчий лист.

Це дало можливість Семочку через приватного виконавця заблокувати рахунки всім відповідачам, в тому числі і Куценко. Лише після цього вона дізналася, що "програла суд".

Зараз справа розглядається в апеляції. На цьому етапі в суді вперше з’ясували особу Куценко і представник Семочка Катерина Смирнова заявила, що позивач відкликає свої позовні вимоги до Куценко. Окрім того їй зняли арешт із рахунків.

Але адвокат Куценко зазначив, що цього мало: Куценко – підприємець, її репутація постраждала, і цю репутацію не можна відновити просто відкликавши вимогу, бажано офіційно закріпити, що суд притягнув її в якості відповідача помилково.

Смирнова визнавати себе винною у помилці й шкоді Куценко не захотіла, заявивши, що не вона встановлювала особу відповідача – хоча вона подавала позов від імені Семочка.

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