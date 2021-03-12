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На Прикарпатті зайняті вже 84% ліжок із доступом до кисню – МОЗ

П'ятниця, 12 березня 2021, 09:15
На Прикарпатті зайняті вже 84% ліжок із доступом до кисню – МОЗ

Івано-Франківська область лідирує серед українських регіонів по кількості пацієнтів, що перебувають у стаціонарах, завантаженість лікарень і ліжок із киснем – понад 84%

Джерело: перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як на брифінгу у МОЗ із посиланням на дані за 11 березня

Пряма мова: "З початку пандемії в Івано-Франківській області захворіли 70 956 осіб, з яких одужали 51 928 осіб, а померли 1 323 особи – і це складає 1,9 проміле. 

За минулу добу в області виявлено 533 нових хворих із діагнозом COVID. Госпіталізовано протягом доби 390 осіб, померли 15 осіб (за даними РНБО, 11 березня померли 20 жителів області – ред.). 

Івано-Франківська область на сьогодні очолює рейтинг по кількості пацієнтів, що перебувають у стаціонарах лікарень. Для роботи розгорнуто 30 лікарень, які працюють із COVID. Там лікуються на сьогодні 3 523 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, і 1 941  пацієнт, це 55% від усіх, – це киснево залежні. 

Якщо на 1 січня цього року у стаціонарах на лікуванні перебувало 865 пацієнтів і було розгорнуто 2 892 ліжка, завантаженість становила 30%, то сьогодні на розгорнутих уже 4 176 ліжок… перебуває 3 523 пацієнта, і завантаженість становить 84,4%. Тобто ріст – у 4 рази (більше пацієнтів у лікарнях – ред.) за 2 місяці". 

Деталі: Садов’як додала, що на кінець 2020 року Івано-Франківська область досягла не менше 80% забезпеченості киснем, але оскільки в 4 рази зросла кількість ліжок, то цей показник впав до 73,4% 

За словами чиновниці МОЗ, модернізація кисневих систем, встановлення кисневих точок, закупівля кисневих концентраторів триває – і вже наступного тижня додатково розгорнуті ліжка будуть забезпечені киснем. 

Садов’як повідомила, що зараз завантаженість ліжок в областi становить 84,4%, а завантаженість ліжок із доступом до кисню – 84,1%, завантаженість реанімаційних ліжок – 84,6%, завантаженість апаратів штучної вентиляції легень – 31,1%.

Перша заступниця голови МОЗ додала, що в Івано-Франківській області планується створити 19 мобільних бригад для проведення вакцинації і 117 пунктів щеплень.

Передісторія: 

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьCovid-2019коронавірусмедицинаМОЗ
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