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На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду – МОЗ

Пятница, 12 марта 2021, 09:15
На Прикарпатье заняты уже 84% коек с доступом к кислороду – МОЗ

Ивано-Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству пациентов, находящихся в стационарах, загруженность больниц и коек с кислородом – более 84%

Источник: первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк на брифинге в МОЗ со ссылкой на данные за 11 марта

Прямая речь: "С начала пандемии в Ивано-Франковской области заболели 70 956 человек, из которых выздоровели 51 928 человек, а умерли 1 323 человека – и это составляет 1,9 промилле.

За прошедшие сутки в области обнаружено 533 новых больных с диагнозом COVID. Госпитализированы в течение суток 390 человек, умерли 15 человек (по данным СНБО, 11 марта умерло 20 жителей области – ред.).

Ивано-Франковская область сегодня возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся в стационарах больниц. Для работы развернуты 30 больниц, которые работают с COVID. Там лечатся сегодня 3 523 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни, и 1 941 пациент, это 55% от всех, – это кислородно зависимые.

Если на 1 января этого года в стационарах на лечении находилось 865 пациентов и было развернуто 2 892 койки, загруженность составляла 30%, то сегодня на развернутых уже 4 176 койках... находится 3 523 пациента, и загруженность составляет 84,4%. То есть рост – в 4 раза (больше пациентов в больницах – ред.) за 2 месяца".

Детали: Садовьяк добавила, что на конец 2020 года Ивано-Франковская область достигла не менее 80% обеспеченности кислородом, но поскольку в 4 раза выросло количество коек, то этот показатель упал до 73,4%

По словам чиновницы МОЗ, модернизация кислородных систем, установление кислородных точек, закупка кислородных концентраторов продолжается – и уже на следующей неделе дополнительно развернутые койки будут обеспечены кислородом.

Садовьяк сообщила, что сейчас загруженность коек в области составляет 84,4%, а загруженность коек с доступом к кислороду – 84,1%, загруженность реанимационных коек – 84,6%, загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких – 31,1%

Первый заместитель главы МОЗ добавила, что в Ивано-Франковской области планируется создать 19 мобильных бригад для проведения вакцинации и 117 пунктов прививок.

Предыстория: 

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Алена Рощенко, УП
Темы: Ивано-Франковская областьCovid-2019коронавирусмедицинаМинздрав
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