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На Банковій підготували законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Понеділок, 15 березня 2021, 11:12

В Офісі президента підготували проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: матеріал "Української правди" і Центру протидії корупції "Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя"; висновок Вищої ради правосуддя

Деталі: Законопроєкт передбачає ліквідацію не лише ОАСК, а й Київського окружного адмінсуду, повноваження якого поширюються на Київську область.

Замість цих двох установ пропонується створити Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Він має бути розташований у столиці та відповідати як за Київ, так і за область.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що його розробили "з метою оптимізації видатків державного бюджету", а прийняття такого закону також "забезпечить… доступ громадян до незалежного та безстороннього суду, підвищить ефективність здійснення правосуддя судами".

Станом на 15 березня Володимир Зеленський не зареєстрував свій законопроєкт у Верховній Раді.

Офіс президента ще 3 лютого 2021 року направив законопроєкт до Вищої ради правосуддя, яка має оцінювати подібні пропозиції до того, як їх розглядатиме парламент.

5 березня ВРП затвердила свій висновок, написавши, що реалізація законопроєкту "не видається можливою до моменту створення та початку роботи… Вищої кваліфікаційної комісії суддів", діяльність якої призупинили в рамках судової реформи Зеленського.

Також ВРП зазначила, що з пропозицій Офісу президента "не вбачається, яким чином видатки державного бюджету… будуть оптимізовані", та наголосила, що законопроєкт "має відповідати загальним вимогам: бути чітким, узгодженим та обґрунтованим, таким, що не породжує сумнівів у конституційності та відповідає принципу незалежності судової влади".

Знати більше: "Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя"

Передісторія:

  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
  • У жовтні 2020 року громадяни закликали президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд.
  • 15 лютого у Верховній раді зареєстрували законопроєкти про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, які перед тим анонсував президент Володимир Зеленський.
  • Голова ОАСК Павло Вовк заявив, що ініційовані президентом законопроєкти з’явились "під певним тиском".
  • Президент пропонує виключити з підсудності ОАСК справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

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Українська правда
Теми: ОАСКЗеленський


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