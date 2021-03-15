На Банковій підготували законопроєкт про ліквідацію ОАСК

В Офісі президента підготували проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: матеріал "Української правди" і Центру протидії корупції "Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя"; висновок Вищої ради правосуддя

Деталі: Законопроєкт передбачає ліквідацію не лише ОАСК, а й Київського окружного адмінсуду, повноваження якого поширюються на Київську область.

Замість цих двох установ пропонується створити Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Він має бути розташований у столиці та відповідати як за Київ, так і за область.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що його розробили "з метою оптимізації видатків державного бюджету", а прийняття такого закону також "забезпечить… доступ громадян до незалежного та безстороннього суду, підвищить ефективність здійснення правосуддя судами".

Станом на 15 березня Володимир Зеленський не зареєстрував свій законопроєкт у Верховній Раді.

Офіс президента ще 3 лютого 2021 року направив законопроєкт до Вищої ради правосуддя, яка має оцінювати подібні пропозиції до того, як їх розглядатиме парламент.

5 березня ВРП затвердила свій висновок, написавши, що реалізація законопроєкту "не видається можливою до моменту створення та початку роботи… Вищої кваліфікаційної комісії суддів", діяльність якої призупинили в рамках судової реформи Зеленського.

Також ВРП зазначила, що з пропозицій Офісу президента "не вбачається, яким чином видатки державного бюджету… будуть оптимізовані", та наголосила, що законопроєкт "має відповідати загальним вимогам: бути чітким, узгодженим та обґрунтованим, таким, що не породжує сумнівів у конституційності та відповідає принципу незалежності судової влади".

Знати більше: "Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя"

Передісторія:

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

У жовтні 2020 року громадяни закликали президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд.

15 лютого у Верховній раді зареєстрували законопроєкти про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, які перед тим анонсував президент Володимир Зеленський.

Голова ОАСК Павло Вовк заявив, що ініційовані президентом законопроєкти з’явились "під певним тиском".

Президент пропонує виключити з підсудності ОАСК справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

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