Вовк про ідею Зеленського скоротити повноваження ОАСК: Ініціатива під тиском
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що ініційовані президентом законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК з’явились "під певним тиском".
Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу ОАСК у відповідь на запит
Пряма мова Вовка: "Президент, як один із суб’єктів законодавчої ініціативи, скористався своїм конституційним правом на внесення відповідних законопроєктів на розгляд Верховної ради. Це абсолютно нормальний законотворчий процес.
Інша справа, що така ініціатива з’явилася під певним тиском. Чиїм саме – МВФ чи то їх представників – підприємців, так званих "представників громадянського суспільства", – точно сказати складно".
Деталі: За словами Вовка, рішення про внесення таких законопроєктів "є скоріше політично вмотивованим, аніж обґрунтованим якимось об’єктивними критеріями".
Він додав, що позиція суду з цього приводу "нейтральна", і що ОАСК "продовжує здійснювати правосуддя, як це і передбачено законодавством".
Що було раніше: 15 лютого у Верховній раді зареєстрували законопроєкти про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, які 13 лютого анонсував президент Володимир Зеленський.
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Передісторія:
- Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У 2021 році Окружний адміністративний суд Києва встиг скасувати постанову Кабінету міністрів, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису" та повернути столичному проспекту імені Степана Бандери старої назви "Московський".
- У жовтні 2020 року громадяни закликали президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, чий очільник Павло Вовк ухиляється від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду. У мотиваційній частині петиції вказувалося, що ОАСК повністю втратив авторитет, зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро в липні 2019 року та в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень.