Вовк про ідею Зеленського скоротити повноваження ОАСК: Ініціатива під тиском

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк переконаний, що ініційовані президентом законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК з’явились "під певним тиском".

Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу ОАСК у відповідь на запит

Пряма мова Вовка: "Президент, як один із суб’єктів законодавчої ініціативи, скористався своїм конституційним правом на внесення відповідних законопроєктів на розгляд Верховної ради. Це абсолютно нормальний законотворчий процес.

Інша справа, що така ініціатива з’явилася під певним тиском. Чиїм саме – МВФ чи то їх представників – підприємців, так званих "представників громадянського суспільства", – точно сказати складно".

Деталі: За словами Вовка, рішення про внесення таких законопроєктів "є скоріше політично вмотивованим, аніж обґрунтованим якимось об’єктивними критеріями".

Він додав, що позиція суду з цього приводу "нейтральна", і що ОАСК "продовжує здійснювати правосуддя, як це і передбачено законодавством".

Що було раніше: 15 лютого у Верховній раді зареєстрували законопроєкти про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, які 13 лютого анонсував президент Володимир Зеленський.

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