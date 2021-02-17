Зеленський пропонує забрати в ОАСК оскарження документів уряду і НБУ

Президентський законопроєкт №5067 пропонує скороти повноваження Окружного адміністративного суду Києва, виключивши з його підсудності справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Джерело: текст законопроєкту №5067 на сайті парламенту

Деталі: Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону пропонує визначити, що вищезгадані справи будуть підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.

Передбачається, що розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабміну буде здійснюватися Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 5 суддів.

А адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, НБУ, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, – Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 3 суддів.

Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах буде Велика Палата Верховного Суду.

Також законопроєкт уточнює значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Зазначається, що проєкт закону має на меті запровадити "належний високий рівень суддівського розгляду" справ про оскарження актів вищезгаданих органів влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

Голова ОАСК Павло Вовк заявив, що ініційовані президентом законопроєкти про скорочення повноважень суду з’явились "під певним тиском".

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