Зеленський пропонує забрати в ОАСК оскарження документів уряду і НБУ
Президентський законопроєкт №5067 пропонує скороти повноваження Окружного адміністративного суду Києва, виключивши з його підсудності справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.
Джерело: текст законопроєкту №5067 на сайті парламенту
Деталі: Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону пропонує визначити, що вищезгадані справи будуть підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.
Передбачається, що розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабміну буде здійснюватися Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 5 суддів.
А адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, НБУ, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, – Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 3 суддів.
Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах буде Велика Палата Верховного Суду.
Також законопроєкт уточнює значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.
Зазначається, що проєкт закону має на меті запровадити "належний високий рівень суддівського розгляду" справ про оскарження актів вищезгаданих органів влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.
Голова ОАСК Павло Вовк заявив, що ініційовані президентом законопроєкти про скорочення повноважень суду з’явились "під певним тиском".
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Передісторія:
- Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У 2021 році Окружний адміністративний суд Києва встиг скасувати постанову Кабінету міністрів, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису" та повернути столичному проспекту імені Степана Бандери старої назви "Московський".
- У жовтні 2020 року громадяни закликали президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, чий очільник Павло Вовк ухиляється від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду. У мотиваційній частині петиції вказувалося, що ОАСК повністю втратив авторитет, зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро в липні 2019 року та в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень.
- 15 лютого у Верховній раді зареєстрували законопроєкти про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва, які 13 лютого анонсував президент Володимир Зеленський.