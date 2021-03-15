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Дело ОАСК: суд прекратил производство, пока не найдут Вовка

Понедельник, 15 марта 2021, 14:12
Дело ОАСК: суд прекратил производство, пока не найдут Вовка

Судья высшего антикоррупционного суда решил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК Павла Вовка к которому в очередной раз не смогли применить принудительный привод и избрать меру пресечения.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: 15 марта судья Андрей Бицюк рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного привода Вовка для избрания меры пресечения в виде залога.

В то же время, Вовк в очередной раз не явился в судебное заседание.

Бицюк постановил приостановить производство по ходатайству к розыску подозреваемого.

Также он отказал в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Что предшествовало: Высший совет правосудия не позволил арест Вовка, но запрета принудительно доставить Вовка в суд в законодательстве нет. В то же время требуется разрешение следователя судьи. Впервые ВАКС позволил принудительно привести в суд Вовка 3 февраля.

Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Узнать больше: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

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Украинская правда

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Темы: Павел Вовк ОАСКсудАнтикоррупционный суд
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