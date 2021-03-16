Порошенко хоче взяти на поруки обвинуваченого у вбивстві Шеремета

Народний депутат і колишній президент Петро Порошенко написав заяву про взяття на поруки військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва

Деталі: Під час засідання адвокат Антоненка сказав йому, що заяви про взяття на поруки написали "багато людей", зокрема, депутатів.

Крім Порошенка, із таким бажанням виступили депутати його партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ростислав Павленко, Марія Іонова, Ніна Южаніна, Максим Величкович, Ірина Фріз.

Раніше адвокати вже неодноразово просили відпустити Антоненка на поруки, в тому числі, депутатів, однак суд відмовляв їм.

Наразі музиканта утримують в слідчому ізоляторі. Його захист просить змінити чоловікові запобіжний захід і випустити з-під варти.

Під час засідання 16 березня мали розглядати це клопотання адвокатів і клопотання захисту іншої обвинуваченої Юлії Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом.

Також у засіданні мали продовжити розгляд справи по суті – дослідження доказів.

Однак Антоненка не доставили в суд через те, що начальник конвою захворів на ковід. Командування військової частини повідомило суд, що привезти обвинуваченого в суд 16 березня не зможуть.

Суд організував зв’язок із Антоненком через відеоконференцію. Однак проводити засідання в такому режимі можливе лише зі згоди обвинуваченого.

Захист Антоненка та він сам виступили проти суду за відеоконференцією. Адвокати сказали, що це суттєво обмежить права обвинуваченого на вивчення матеріалів і надання коментарів. Вони, зокрема, звернули увагу на поганий зв’язок, через який чоловік погано чує те, що відбувається в залі суду.

Представниця потерпілих Оксана Мельник пропонувала, щоб один із адвокатів музиканта прийшов до нього в СІЗО і таким чином забезпечив захист. Однак і прокурор, і Мельник сказали, що відмова Антоненка від відеозв'язку означає неможливість продовжувати засідання.

Через це засідання відклали до 23 березня, 14 години.

Що було раніше: Після вбивства Шеремета у 2016 році тодішній президент Порошенко назвав розслідування злочину справою честі й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. Пізніше він зізнався, що чекав від слідства кращого результату.

Генпрокурор часів Порошенка Юрій Луценко неодноразово говорив про "гарячі версії", "ниточки" й те, що слідство "бачить" ймовірних вбивць. Однак про що саме йдеться – не уточнював.

Після затримання підозрюваних у грудні 2019 року на їхню підтримку неодноразово виступали депутати від партії Порошенка "Європейська солідарність". Вони також регулярно виявляють бажання взяти підозрюваних на поруки. Водночас, особисто Порошенко тривалий час не висловлював своє ставлення до оголошених підозр.

У червні 2020 року Порошенко прокоментував розслідування, сказавши, що поділяє прагення суспільства до покарання злочинців, але публічну доповідь слідства за участі глави держави вважає "призначенням винних".

Одна з обвинувачених у справі, лікарка Юлія Кузьменко, балотується від партії Порошенка "Європейська солідарність" на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Покровську.

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Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета