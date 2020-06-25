Порошенко про справу Шеремета: Зеленський може вимагати слідства, але не "призначати винних"

Експрезидент Петро Порошенко прокоментував розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, сказавши, що поділяє прагення суспільства до покарання злочинців, але публічну доповідь слідства за участі глави держави вважає "призначенням винних".

Джерело: Порошенко в ефірі програми Сергія Жадана на радіо "Тризуб"

Пряма мова: "З одного боку, я повністю поділяю прагнення суспільства, вимогу до влади щодо об’єктивного і неупередженого розслідування вбивства Павла (Шеремета – УП) і притягнення вбивць, замовників і організаторів до відповідальності.

З іншого боку, я категорично не поділяю, коли приходить президент для запису відосіка, на пресконференцію і, указуючи персон, вказує або призначає винних.

Він (президент Володимир Зеленський – УП) має право вимагати розслідування… але в демократичній країні з конституційними правами її громадян, включаючи право на презумпцію невинуватості, це 100% категорично неприйнятно."

"Ключова позиція, ми маємо розуміти, це підриває довіру до розслідування справ. Ніхто вже в це розслідування не вірить. І коли мова йдеться про те, що хтось бажає призначити винних для того, щоб зробити собі черговий пункт рейтингу, це варварство, це категорично неприйнятно".

Деталі: Порошенко вважає, що за півроку після затримання підозрюваних, "жодна провина не доведена, жодних доказів не існує".

П’ятий президент додав, що, на його думку, політичну відповідальність за хід розслідування має понести президент Зеленський.

Чому це важливо: Після вбивства Шеремета у 2016 році тодішній президент Порошенко назвав розслідування злочину справою честі й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. Пізніше він зізнався, що чекав від слідства кращого результату.

Генпрокурор часів Порошенка Юрій Луценко неодноразово говорив про "гарячі версії", "ниточки" й те, що слідство "бачить" ймовірних вбивць. Однак про що саме йдеться – не уточнював.

Після затримання підозрюваних у грудні 2019 року на їхню підтримку неодноразово виступали депутати від партії Порошенка "Європейська солідарність". Вони також регулярно виявляють бажання взяти підозрюваних на поруки. Водночас, особисто Порошенко не висловлював своє ставлення до оголошених підозр.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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