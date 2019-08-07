Луценко заявив, що слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства Шеремета

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це треба ще довести рядом слідчих дій", - сказав Луценко.

"Більшого я сказати вам не можу", - додав він у відповідь на спроби поставити уточнюючі питання.

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