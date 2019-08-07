Луценко заявив, що слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства Шеремета
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство "бачить" ймовірних учасників вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.
"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це треба ще довести рядом слідчих дій", - сказав Луценко.
"Більшого я сказати вам не можу", - додав він у відповідь на спроби поставити уточнюючі питання.
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Нагадуємо:
- У треті роковини вбивства журналіста, 20 липня, Луценко заявив, що у розслідуванні "є гарячі версії".
- Президент України Володимир Зеленський, після того, як керівник Національної поліції Сергій Князєв ознайомив його віч-на-віч із таємними матеріалами справи, заявив, що у справі про вбивство Шеремета буде результат, але потрібен новий генеральний прокурор.
- У серпні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у розслідуванні справи про загибель Павла Шеремета за останній місяць з’явилася "ниточка", за якою йдуть "активні слідчі дії".
- У травні 2019 року Луценко заявив про "серйозний прогрес" у розслідуванні вбивства Шеремета. Однак що саме мав на увазі генпрокурор, залишилося незрозумілим.
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименкадопитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
- П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекавкращого результату.
- У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
- У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
- У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.
- 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.
- У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.
- Цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
- У червні 2019 року Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити низку журналістів із місць несвободи.
- 19 липня у Нацспілці журналістів України заявили, що першим питанням для ради з питань свободи слова при президенті має стати звіт силовиків з розслідування вбивства журналіста УП Павла Шеремета.
- 20 липня у треті роковини вбивства Шеремета його колеги заявили, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку через нерозслідування загибелі журналіста.
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