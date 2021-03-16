Порошенко хочет взять на поруки обвиняемого в убийстве Шеремета

Народный депутат и бывший президент Петр Порошенко написал заявление о взятии на поруки военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Детали: Во время заседания адвокат Антоненко сказал ему, что заявления о взятии на поруки написали "много людей", в частности, депутатов.

Кроме Порошенко, с таким желанием выступили депутаты его партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, Ростислав Павленко, Мария Ионова, Нина Южанина, Максим Величкович, Ирина Фриз.

Сейчас Антоненко содержат в следственном изоляторе. Его защита просит изменить мужчине меру пресечения и выпустить из-под стражи.

Во время заседания 16 марта должны были рассматривать это ходатайство адвокатов и ходатайство защиты другой обвиняемой Юлии Кузьменко, которая находится под домашним арестом.

Также в заседании должны были продолжить рассмотрение дела по существу – исследование доказательств.

Однако Антоненко не доставили в суд из-за того, что начальник конвоя заболел ковидом. Командование воинской части сообщило суду, что привезти обвиняемого в суд 16 марта не смогут.

Суд организовал связь с Антоненко через видеоконференцию. Однако проводить заседания в таком режиме возможно только с согласия обвиняемого.

Защита Антоненко и он сам выступили против суда по видеоконференции. Адвокаты сказали, что это существенно ограничит права обвиняемого на изучение материалов и предоставление комментариев. Они, в частности, обратили внимание на плохую связь, из-за которой мужчина плохо слышит то, что происходит в зале суда.

Из-за несогласия Антоненко участвовать в суде по видеосвязи заседание отложили.

Что было ранее: После убийства Шеремета в 2016 году тогдашний президент Порошенко назвал расследование преступления делом чести и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. Позже он признался, что ждал от следствия лучшего результата.

Генпрокурор времен Порошенко Юрий Луценко неоднократно говорил о "горячих версиях", "ниточках" и о том, что следствие "видит" вероятных убийц. Однако о чем идет речь – не уточнял.

После задержания подозреваемых в декабре 2019 года в их поддержку неоднократно выступали депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность". Они также регулярно изъявляют желание взять подозреваемых на поруки. В то же время, лично Порошенко долгое время не высказывал свое отношение к объявленным подозрениям.

В июне 2020 года Порошенко прокомментировал расследование, сказав, что разделяет стремление общества к наказанию преступников, но публичный доклад следствия с участием главы государства считает "назначением виновных".

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Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета