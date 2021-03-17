Я не можу брати Вовка і волокти його до суду - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не впевнена, що слідство щодо судді ОАСК Павла Вовка буде ефективним.

Джерело: Венедіктова в коментарі журналістам

Пряма мова Венедіктової: "Всі вважають, що якщо хтось когось не може кудись приволокти – виновата Венедіктова. Вона має взяти когось кудись волокти.

Але я можу робити тільки те, що написано мені в КПК, в законі "Про прокуратуру"… я не можу брати Вовка і волокти його до суду, тому що це буде злочин у мене.

Що стосовно мене…я слідство продовжила ще до року. Чи буде воно ефективним – невпевнена. Я з самого початку не бачила судової перспективи цих справ.

Я розумію, що всім не подобається суддя Вовк і ОАСК всім не подобається. Так а що з цим робити? Це ж не означає, що ми можемо жити в категоріях "подобається-не подобається". Я можу жити тільки в категоріях "законно-не законно".

Деталі: Венедіктова також сказала, що Вища рада правосуддя повернула назад в ОГП клопотання на Вовка, оскільки там вбачалися недоліки. Наразі нове клопотання повинні надіслати слідчі НАБУ.

Передісторія:

У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.

НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.

На початку лютого НАБУ довело до відомаВовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею.

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