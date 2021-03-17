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Я не могу брать Вовка и волочить его в суд - Венедиктова

Среда, 17 марта 2021, 17:48

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не уверена, что следствие в отношении судьи ОАСК Павла Вовка будет эффективным.

Источник: Венедиктова в комментарии журналистам

Прямая речь Венедиктовой: "Все считают, что если кого-то не могут куда-то приволочь - виновата Венедиктова. Она должна взять кого-то куда-то и приволочь.

Но я могу делать только то, что написано мне в КПК, в законе "О прокуратуре"... я не могу брать Вовка и волочить его в суд, потому что это будет преступление у меня.

Что касаемо меня... я следствие продолжила еще до года. Будет ли оно эффективным - неуверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел.

Я понимаю, что всем не нравится судья Вовк и ОАСК всем не нравится. Так, а что с этим делать? Это же не значит, что мы можем жить в категориях "нравится - не нравится". Я могу жить только в категориях "законно - не законно".

Детали: Венедиктова также сказала, что Высший совет правосудия вернул назад в ОГП ходатайство на Вовка, поскольку в нем оказались недостатки. Сейчас новое ходатайство должны прислать следователи НАБУ.

Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовкав создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведенияВовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Узнать больше: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

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Темы: Павел Вовк судВенедиктова


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