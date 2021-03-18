Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны Евросоюза восстанавливают прививки вакциной AstraZeneca

Четверг, 18 марта 2021, 23:25
Страны Евросоюза восстанавливают прививки вакциной AstraZeneca

В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о восстановлении в стране приостановленной ранее вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

О своем решении позволить вакцинировать препаратом Шпан заявил вечером в четверг, 18 марта, - после объявленного ранее в этот день выводу регулятора ЕС - Европейского агентства по лекарственным средствам. По словам немецкого чиновника, прививание этой вакциной должны восстановить уже 19 марта.

Впрочем, министр отметил, что вакцинацию препаратом проводить с указанием возражений относительно возможных побочных эффектов. Всем, кто захочет вакцинироваться этим препаратом, предоставлять соответствующую информацию о рисках, объяснил Шпан.

По словам министра, теперь важно наверстать четыре дня, которые потеряли после приостановления вакцинации.

Решением властей Италии, Латвии, Литвы и Кипра так же восстанавливают прививки этой вакциной уже с 19 марта.

Так же о готовности как можно быстрее снова применять вакцину AstraZeneca заявили в правительстве Франции. Французский премьер Жан Кастекс объявил, что сделает прививки этой вакциной в пятницу.

Кроме того, о восстановлении приостановленного использования препарата AstraZeneca со следующей недели заявили Испания и Нидерланды. Правительство в Мадриде одновременно предостерег, что будет рекомендовать прививки этой вакциной отдельным категориям граждан.

Предыстория:

  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).
  • В Польше и Канаде не видели причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Темы: вакцинациякоронавирусЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
Все новости...
Реклама: