Страны Евросоюза восстанавливают прививки вакциной AstraZeneca
В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.
Источник: DW
Детали: Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о восстановлении в стране приостановленной ранее вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
О своем решении позволить вакцинировать препаратом Шпан заявил вечером в четверг, 18 марта, - после объявленного ранее в этот день выводу регулятора ЕС - Европейского агентства по лекарственным средствам. По словам немецкого чиновника, прививание этой вакциной должны восстановить уже 19 марта.
Впрочем, министр отметил, что вакцинацию препаратом проводить с указанием возражений относительно возможных побочных эффектов. Всем, кто захочет вакцинироваться этим препаратом, предоставлять соответствующую информацию о рисках, объяснил Шпан.
По словам министра, теперь важно наверстать четыре дня, которые потеряли после приостановления вакцинации.
Решением властей Италии, Латвии, Литвы и Кипра так же восстанавливают прививки этой вакциной уже с 19 марта.
Так же о готовности как можно быстрее снова применять вакцину AstraZeneca заявили в правительстве Франции. Французский премьер Жан Кастекс объявил, что сделает прививки этой вакциной в пятницу.
Кроме того, о восстановлении приостановленного использования препарата AstraZeneca со следующей недели заявили Испания и Нидерланды. Правительство в Мадриде одновременно предостерег, что будет рекомендовать прививки этой вакциной отдельным категориям граждан.
Предыстория:
- Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
- Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
- Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).
- В Польше и Канаде не видели причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.