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Страны Евросоюза восстанавливают прививки вакциной AstraZeneca

Пятница, 19 марта 2021, 00:25

В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о восстановлении в стране приостановленной ранее вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

О своем решении позволить вакцинировать препаратом Шпан заявил вечером в четверг, 18 марта, - после объявленного ранее в этот день выводу регулятора ЕС - Европейского агентства по лекарственным средствам. По словам немецкого чиновника, прививание этой вакциной должны восстановить уже 19 марта.

Впрочем, министр отметил, что вакцинацию препаратом проводить с указанием возражений относительно возможных побочных эффектов. Всем, кто захочет вакцинироваться этим препаратом, предоставлять соответствующую информацию о рисках, объяснил Шпан.

По словам министра, теперь важно наверстать четыре дня, которые потеряли после приостановления вакцинации.

Решением властей Италии, Латвии, Литвы и Кипра так же восстанавливают прививки этой вакциной уже с 19 марта.

Так же о готовности как можно быстрее снова применять вакцину AstraZeneca заявили в правительстве Франции. Французский премьер Жан Кастекс объявил, что сделает прививки этой вакциной в пятницу.

Кроме того, о восстановлении приостановленного использования препарата AstraZeneca со следующей недели заявили Испания и Нидерланды. Правительство в Мадриде одновременно предостерег, что будет рекомендовать прививки этой вакциной отдельным категориям граждан.

Предыстория:

  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).
  • В Польше и Канаде не видели причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Темы: вакцинациякоронавирусЕвропа


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