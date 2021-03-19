Страны Евросоюза восстанавливают прививки вакциной AstraZeneca

В странах Европы восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca после выводов регулятора ЕС по безопасности вакцины от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о восстановлении в стране приостановленной ранее вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

О своем решении позволить вакцинировать препаратом Шпан заявил вечером в четверг, 18 марта, - после объявленного ранее в этот день выводу регулятора ЕС - Европейского агентства по лекарственным средствам. По словам немецкого чиновника, прививание этой вакциной должны восстановить уже 19 марта.

Впрочем, министр отметил, что вакцинацию препаратом проводить с указанием возражений относительно возможных побочных эффектов. Всем, кто захочет вакцинироваться этим препаратом, предоставлять соответствующую информацию о рисках, объяснил Шпан.

По словам министра, теперь важно наверстать четыре дня, которые потеряли после приостановления вакцинации.

Решением властей Италии, Латвии, Литвы и Кипра так же восстанавливают прививки этой вакциной уже с 19 марта.

Так же о готовности как можно быстрее снова применять вакцину AstraZeneca заявили в правительстве Франции. Французский премьер Жан Кастекс объявил, что сделает прививки этой вакциной в пятницу.

Кроме того, о восстановлении приостановленного использования препарата AstraZeneca со следующей недели заявили Испания и Нидерланды. Правительство в Мадриде одновременно предостерег, что будет рекомендовать прививки этой вакциной отдельным категориям граждан.

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