Багаторазова ракета-носій Falcon 9 впала в океан через проблему з двигуном – SpaceX

У SpaceX повідомили результати розслідування аварії першого багаторазового ступеня ракети-носія Falcon 9, який 16 лютого вшосте доставив вантаж на орбіту, але не зміг сісти на безпілотну платформу в Атлантичний океані і потонув.

Джерело: пресконференція SpaceX і NASA

Деталі: Керівник із пілотованих місій SpaceX Бенджі Рід повідомив, що аварія, ймовірно, сталася через проблеми з одним з двигунів Falcon 9. У компанії вважають, що в технологічному ущільненні навколо одного з дев'яти двигунів Falcon 9 Merlin 1D утворився отвір, що дозволило гарячого газу потрапляти в двигун, через що той відключився і ракета не змогла здійснити посадку в задану точку.

Boots are the flexible seals around the engines to prevent thermal damage to engine bay components. pic.twitter.com/NninDsofSr — D. Stamos/Helodriver (@SpacecoastPix) March 1, 2021

Відео невдалої посадки

Looking back, we can see that the birds on the deck move in the opposite direction of stage 1s impact. Perhaps there was a boom. pic.twitter.com/VIzioxJHaM — Falcon 9 Block 5 (@Falcon9Block5) February 16, 2021

До цієї аварії бустери серії Falcon 9 здійснили поспіль 24 успішні посадки.

Нагадаємо: 16 лютого американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX за допомогою власної багаторазової ракети-носія Falcon 9 вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink, проте не змогла посадити її перший ступінь.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска запускатиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship, який наразі тестують. Ввечері 3 березня Starship SN10 мають запустити на 10 кілометрів.

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