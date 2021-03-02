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Багаторазова ракета-носій Falcon 9 впала в океан через проблему з двигуном – SpaceX

Вівторок, 2 березня 2021, 00:22
Багаторазова ракета-носій Falcon 9 впала в океан через проблему з двигуном – SpaceX

У SpaceX повідомили результати розслідування аварії першого багаторазового ступеня ракети-носія Falcon 9, який 16 лютого вшосте доставив вантаж на орбіту, але не зміг сісти на безпілотну платформу в Атлантичний океані і потонув.

Джерело: пресконференція SpaceX і NASA

Деталі: Керівник із пілотованих місій SpaceX Бенджі Рід повідомив, що аварія, ймовірно, сталася через проблеми з одним з двигунів Falcon 9. У компанії вважають, що в технологічному ущільненні навколо одного з дев'яти двигунів Falcon 9 Merlin 1D утворився отвір, що дозволило гарячого газу потрапляти в двигун, через що той відключився і ракета не змогла здійснити посадку в задану точку.

Відео невдалої посадки

До цієї аварії бустери серії Falcon 9 здійснили поспіль 24 успішні посадки.

Нагадаємо: 16 лютого американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX за допомогою власної багаторазової ракети-носія Falcon 9 вивела на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink, проте не змогла посадити її перший ступінь.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска запускатиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship, який наразі тестують. Ввечері 3 березня Starship SN10 мають запустити на 10 кілометрів.

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадаємо:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. 
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосІлон Маск
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