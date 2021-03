Багаторазова ракета-носій Falcon 9 впала в океан через проблему з двигуном – SpaceX

У SpaceX повідомили результати розслідування аварії першого багаторазового ступеня ракети-носія Falcon 9, який 16 лютого вшосте доставив вантаж на орбіту, але не зміг сісти на безпілотну платформу в Атлантичний океані і потонув.

Джерело: пресконференція SpaceX і NASA

Деталі: Керівник із пілотованих місій SpaceX Бенджі Рід повідомив, що аварія, ймовірно, сталася через проблеми з одним з двигунів Falcon 9. У компанії вважають, що в технологічному ущільненні навколо одного з дев'яти двигунів Falcon 9 Merlin 1D утворився отвір, що дозволило гарячого газу потрапляти в двигун, через що той відключився і ракета не змогла здійснити посадку в задану точку.

Boots are the flexible seals around the engines to prevent thermal damage to engine bay components. pic.twitter.com/NninDsofSr

