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Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг

Вівторок, 23 березня 2021, 15:02

Прихильники російського засудженого опозиційного політика Олексія Навального планують провести наймасовішу акцію в історії сучасної Росії за участі 500 тисяч людей.

Джерело: Сайт "Свободу Навальному!"

Дослівно: "Найближчу акцію ми оголосимо, коли на цьому сайті набереться 500 тисяч осіб, готових вийти на мітинг".

"Мітинг, у якому візьмуть участь 500 тисяч осіб, стане найбільшим в історії сучасної Росії".

Деталі: Команда Навального збирає в Росії для проведення мітингу пів мільйона людей, лише після цього оголосить місце і час проведення акції.

Із цією метою запустили інтерактивну карту для усіх охочих зареєструватися на підтримку акції в різних куточках Росії.

Станом 15.00 23 березня на карті зареєструвалося понад 20 тисяч осіб.

Передісторія: 

  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у комуНавального врятували в німецькій клініці Charité.
  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.
  • Масштабні акції протесту проти арешту Навального відбулися в різних містах Росії 23 і 31 січня. 23 було затримано майже 3,5 тисячі осіб, 31 січня – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Це рекордні цифри затриманих у Росії принаймні за 10 років.
  • 20 лютого апеляційний суд скоротив на півтора місяці термін перебування російського опозиційного політика Олексія Навального в тюрмі.

Українська правда
Теми: РосіяНавальнийакції


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