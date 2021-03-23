Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг

Прихильники російського засудженого опозиційного політика Олексія Навального планують провести наймасовішу акцію в історії сучасної Росії за участі 500 тисяч людей.

Джерело: Сайт "Свободу Навальному!"

Дослівно: "Найближчу акцію ми оголосимо, коли на цьому сайті набереться 500 тисяч осіб, готових вийти на мітинг".

"Мітинг, у якому візьмуть участь 500 тисяч осіб, стане найбільшим в історії сучасної Росії".

Деталі: Команда Навального збирає в Росії для проведення мітингу пів мільйона людей, лише після цього оголосить місце і час проведення акції.

Із цією метою запустили інтерактивну карту для усіх охочих зареєструватися на підтримку акції в різних куточках Росії.

Станом 15.00 23 березня на карті зареєструвалося понад 20 тисяч осіб.

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