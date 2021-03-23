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Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг

Вторник, 23 марта 2021, 15:02

Сторонники российского осужденного оппозиционного политика Алексея Навального планируют провести массовую акцию в истории современной России с участием 500 тысяч человек.

Источник: Сайт "Свободу Навальному!"

Дословно: "Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг".

"Митинг, в котором примут участие 500 000 человек, станет крупнейшим в истории современной России".

Детали: Команда Навального собирает в России для проведения митинга полмиллиона человек, только после этого объявит место и время проведения акции.

С этой целью запустили интерактивную карту для всех желающих зарегистрироваться в поддержку акции в разных уголках России.

По состоянию 15.00 23 марта на карте зарегистрировалось более 20 000 человек.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.
  • Масштабные акции протеста против ареста Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. 23-го были задержаны почти 3,5 тысячи человек, 31 января – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Это рекордные цифры задержанных в России по крайней мере за 10 лет.
  • 20 февраля суд сократил на полтора месяца строк пребывания российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме.

Украинская правда
Темы: РосcияНавальныйакции


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