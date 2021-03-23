Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг

Сторонники российского осужденного оппозиционного политика Алексея Навального планируют провести массовую акцию в истории современной России с участием 500 тысяч человек.

Источник: Сайт "Свободу Навальному!"

Дословно: "Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг".

"Митинг, в котором примут участие 500 000 человек, станет крупнейшим в истории современной России".

Детали: Команда Навального собирает в России для проведения митинга полмиллиона человек, только после этого объявит место и время проведения акции.

С этой целью запустили интерактивную карту для всех желающих зарегистрироваться в поддержку акции в разных уголках России.

По состоянию 15.00 23 марта на карте зарегистрировалось более 20 000 человек.

Предыстория: