Жодного документа щодо "вагнерівців" в РНБО немає – Данілов

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявляє, що жодного документа щодо зірваної операції щодо "вагнерівців" в РНБО немає.

Джерело: Данілов в інтерв’ю ВBC News Україна

Пряма мова: "Це питання не розглядалося. По-друге, офіційно – жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях" (ми так не називаємо), в апараті РНБО немає і ніколи не було.

Жодного питання з приводу цих речей не було".

Деталі: За словами Данілова, взагалі все, що стосується роботи розвідки – "це моветон, коли починають публічно розповідати", "так не робить жодна країна в світі".

Він додав, що Україна не має права говорити, де працює розвідка, як вона працює, чим займається, бо "це закрита інформація на 100%".

На запитання, наскільки майбутній фільм від Bellingcat про "вагнерівців" може бути викликом для нацбезпеки України, Данілов сказав, що він не може "припущеннями жити", бо "Рада нацбезпеки працює тільки з фактами".

Що було раніше: На початку березня ЗМІ повідомляли, що заступник голови Офісу президента Роман Машовець та очільник ГУР Кирило Буданов просили представника служби розвідки Великої Британії Лі Лоуренса завадити виходу розслідування Bellingcat про зрив операції по захопленню "вагнерівців".

Автор фільму про ймовірний зрив спецоперації по затриманню членів групи бойовиків "Вагнер" Христо Грозєв попросив українських політиків і ЗМІ не маніпулювати, поки фільм не вийшов.

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