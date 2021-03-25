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Жодного документа щодо "вагнерівців" в РНБО немає – Данілов

Четвер, 25 березня 2021, 15:40
Жодного документа щодо вагнерівців в РНБО немає – Данілов
Фото з Facebook РНБО

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявляє, що жодного документа щодо зірваної операції щодо "вагнерівців" в РНБО немає.

Джерело: Данілов в інтерв’ю ВBC News Україна

Пряма мова: "Це питання не розглядалося. По-друге, офіційно – жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях" (ми так не називаємо), в апараті РНБО немає і ніколи не було.

Жодного питання з приводу цих речей не було".

Деталі: За словами Данілова, взагалі все, що стосується роботи розвідки – "це моветон, коли починають публічно розповідати", "так не робить жодна країна в світі".

Він додав, що Україна не має права говорити, де працює розвідка, як вона працює, чим займається, бо "це закрита інформація на 100%".

На запитання, наскільки майбутній фільм від Bellingcat про "вагнерівців" може бути викликом для нацбезпеки України, Данілов сказав, що він не може "припущеннями жити", бо "Рада нацбезпеки працює тільки з фактами".

Що було раніше: На початку березня ЗМІ повідомляли, що заступник голови Офісу президента Роман Машовець та очільник ГУР Кирило Буданов просили представника служби розвідки Великої Британії Лі Лоуренса завадити виходу розслідування Bellingcat про зрив операції по захопленню "вагнерівців".

Автор фільму про ймовірний зрив спецоперації по затриманню членів групи бойовиків "Вагнер" Христо Грозєв попросив українських політиків і ЗМІ не маніпулювати, поки фільм не вийшов.

Передісторія:

  • 24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції із захоплення "вагнерівців" в Офісі президента. На доповіді були присутні Володимир Зеленський, голова ОП Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО, голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко.
  • Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.
  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. 
  • Вже 3 серпня 2020 року Зеленський знову зібрав нараду. На ній Бурба констатував, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію. Зокрема, він хотів, щоб на поліграфі перевірили його самого, Єрмака, Демченка та Машовця.
  • Зеленський тоді жодних рішень про перевірку не ухвалив. Розслідування провалу не було розпочато.
  • Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу і призначив новим начальником ГУР Кирила Буданова
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДаніловРНБОВагнер
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