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Ни одного документа по "вагнеровцам" в СНБО нет – Данилов

Четверг, 25 марта 2021, 15:40
Ни одного документа по вагнеровцам в СНБО нет – Данилов
Фото с Facebook СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявляет, что ни одного документа относительно сорванной операции по "вагнеровцам" в СНБО нет.

Источник: Данилов в интервью ВBC News Украина

Прямая речь: "Этот вопрос не рассматривался. Во-вторых, официально – ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по "вагнеровцам" (мы так не называем), в аппарате СНБО нет и никогда не было.

Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было".

Детали: По словам Данилова, вообще все, что касается работы разведки – "это моветон, когда начинают публично рассказывать", "так не делает ни одна страна в мире".

Он добавил, что Украина не имеет права говорить, где работает разведка, как она работает, чем занимается, потому что "это закрытая информация на 100%".

На вопрос, насколько будущий фильм от Bellingcat о "вагнеровцах" может быть вызовом для нацбезопасности Украины, Данилов сказал, что он не может "предположениями жить", потому что "Совет нацбезопасности работает только с фактами".

Что было раньше: В начале марта СМИ сообщили, что заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и глава ГУР Кирилл Буданов просили представителя службы разведки Великобритании Ли Лоуренса помешать выходу расследования Bellingcat о срыве операции по захвату "вагнеровцев".

Автор фильма о возможном срыве спецоперации по задержанию членов группы боевиков "Вагнер" Христо Грозев попросил украинских политиков и СМИ не манипулировать, пока фильм не вышел.

Предыстория:

  • 24 июля 2020 года заместитель руководителя СБУ Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
  • После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.
  • 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Уже 3 августа 2020 года Зеленский снова собрал совещание. На нем Бурба заявил, что операция провалена и причина этому – предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.
  • Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. Расследование провала не было начато.
  • После этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил новым начальником ГУР Кирилла Буданова.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДаниловСНБОВагнер
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