Ни одного документа по "вагнеровцам" в СНБО нет – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявляет, что ни одного документа относительно сорванной операции по "вагнеровцам" в СНБО нет.

Источник: Данилов в интервью ВBC News Украина

Прямая речь: "Этот вопрос не рассматривался. Во-вторых, официально – ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по "вагнеровцам" (мы так не называем), в аппарате СНБО нет и никогда не было.

Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было".

Детали: По словам Данилова, вообще все, что касается работы разведки – "это моветон, когда начинают публично рассказывать", "так не делает ни одна страна в мире".

Он добавил, что Украина не имеет права говорить, где работает разведка, как она работает, чем занимается, потому что "это закрытая информация на 100%".

На вопрос, насколько будущий фильм от Bellingcat о "вагнеровцах" может быть вызовом для нацбезопасности Украины, Данилов сказал, что он не может "предположениями жить", потому что "Совет нацбезопасности работает только с фактами".

Что было раньше: В начале марта СМИ сообщили, что заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и глава ГУР Кирилл Буданов просили представителя службы разведки Великобритании Ли Лоуренса помешать выходу расследования Bellingcat о срыве операции по захвату "вагнеровцев".

Автор фильма о возможном срыве спецоперации по задержанию членов группы боевиков "Вагнер" Христо Грозев попросил украинских политиков и СМИ не манипулировать, пока фильм не вышел.

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