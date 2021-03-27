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Степанов: Карантин — до кінця року, 25 тисяч хворих на добу — за три тижні

Субота, 27 березня 2021, 01:31

Уряд може зупинити транспорт, якщо ситуація з пандемією COVID-19 почне "виходити з-під контролю".

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого цитує "Інтерфакс-Україна", в ефірі "Україна 24" та "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Степанова: "Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень".

Деталі: За словами Степанова, карантинні обмеження в Україні будуть діяти до кінця року.

Крім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні. Протягом 2-3 тижнів, за розрахунками МОЗ, може бути 25 тисяч хворих на добу.

Повідомляється, що в кінці березня або початку квітня очікуються поставки вакцин в рамках глобальної програми COVAX. У квітні також очікуються поставки вакцини Covishield (AstraZeneca).

Нагадаємо:

  • На початку березня в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID-19.
  • Станом на 22 березня в Україні 7 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" карантинної зони за показниками поширення коронавірусу.
  • Лише 26% українців підтримують запровадження повного локдауну.
  • За добу 25 березня в Україні COVID-19 підтвердили 18 132 особам. Госпіталізували 4 826 хворих, померли 326 пацієнти.  Одужали 7 138 осіб.

Теми: МОЗкоронавірусСтепанов


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