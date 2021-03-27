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Степанов: Карантин — до конца года, 25 тысяч больных в сутки — через три недели

Суббота, 27 марта 2021, 00:31
Степанов: Карантин — до конца года, 25 тысяч больных в сутки — через три недели

Правительство может остановить транспорт, если ситуация с пандемией COVID-19 начнет "выходить из-под контроля".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует "Интерфакс-Украина", в эфире "Украина 24" и "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Степанова: "Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения".

Детали: По словам Степанова, карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года.

Кроме этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине продлится еще две-три недели. В течение 2-3 недель, по расчетам Минздрава, может быть 25 тысяч больных в сутки.

Сообщается, что в конце марта или начале апреля ожидаются поставки вакцин в рамках глобальной программы COVAX. В апреле также ожидаются поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).

Напомним:

  • В начале марта в Украине началась третья волна пандемии COVID-19.
  • По состоянию на 22 марта в Украине 7 областей и столица Киев попали в "красную" карантинную зону по показателям распространения коронавируса.
  • Только 26% украинцев поддерживают введение полного локдауна.
  • За сутки 25 марта в Украине COVID-19 подтвердили 18 132 людям. Госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациента. Выздоровели 7 138 человек.

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Темы: МинздравкоронавирусСтепанов
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