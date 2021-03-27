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Акція під ОП: Рада збереться на 2 позачергових засідання і заслухає силовиків

Субота, 27 березня 2021, 16:35
Акція під ОП: Рада збереться на 2 позачергових засідання і заслухає силовиків

У вівторок, 30 березня, відбудуться два позачергових засідання парламенту, під час одного з яких депутати планують вислухати керівництво СБУ, ДБР й Нацполіції щодо подій на Банковій 20 березня.

Джерело: сайт ВР, спікер Ради Дмитро Разумков у Facebook

Пряма мова: "Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня".

Деталі: За словами Разумкова, перше позачергове засідання розпочнеться о 13 годині у зв’язку із зверненням президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проєкт Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період карантину.

Одразу після його закінчення за ініціативи 156 народних депутатів буде проведене наступне позачергове засідання.

На сайті Верховної Ради зазначено, що нардепи планують заслухати інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції Ігоря Клименка, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо акції протесту, яка відбулася на Банковій минулої суботи. Тоді прихильники ув'язненого Сергія Стерненка розбили двері й вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та підпалили табличку.

Серед документів, які розглянуть парламентарі – проєкт постанови ВР про засудження подій, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України (реєстраційний номер № 5295).

Передісторія:

  • Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років.
  • Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень. 22 березня фасад почали чистити від фарби.
  • У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
  • Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).

Українська правда

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