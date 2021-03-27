У вівторок, 30 березня, відбудуться позачергове засідання парламенту, під час якого, зокрема, депутати планують вислухати керівництво СБУ, ДБР й Нацполіції щодо подій на Банковій 20 березня.

Джерело: сайт ВР, спікер Ради Дмитро Разумков у Facebook

Пряма мова: "Щойно підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня".

Деталі: За словами Разумкова, перше позачергове засідання розпочнеться о 13 годині у зв’язку із зверненням президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проєкт Закону України про надання допомоги застрахованим особам на період карантину.

Одразу після його закінчення за ініціативи 156 народних депутатів буде проведене наступне позачергове засідання.

На сайті Верховної Ради зазначено, що нардепи планують заслухати інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції Ігоря Клименка, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо акції протесту, яка відбулася на Банковій минулої суботи. Тоді прихильники ув'язненого Сергія Стерненка розбили двері й вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та підпалили табличку.

Серед документів, які розглянуть парламентарі – проєкт постанови ВР про засудження подій, що відбулись 20 березня біля Офісу Президента України (реєстраційний номер № 5295).

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